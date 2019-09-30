Belediye başkanının makam aracına haciz konuldu

'BELEDİYEYİ BORÇ BATAĞININ İÇİNE DÜŞÜRMÜŞLER'
Belediye Başkanı Aytekin Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2014’te başlayan dava süreci bizim dönemimizde sonuçlandı. İşçilerin alacakları yüzünden araç haczedilmek isteniyor. Beni ‘belediyenin borçlarını açıklıyorsun, sürekli borçlar hakkında konuşuyorsun’ diye eleştirenler görsünler. Belediyeyi borç batağının içine düşürmüşler" ifadelerini kullandı.
İyi niyetle yaptıkları protokol çerçevesinde borcu ödemeye çalıştıklarını belirten Kaya, "Buna rağmen bu tür işlemleri hak etmiyoruz. Bir iki gün geciktiği zaman avukatlar hemen işlemlere başlıyorlar. Ben makam aracına pek binmiyorum. Genelde kendi aracımı kullanıyorum ama üzüntü verici olan İncirliova Belediyesi'nin adının böyle bir durumla anılmasıdır" diye konuştu.
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