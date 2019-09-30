Akit yazarından İmamoğlu'na: Biz ne adam olduğunu biliyorduk ama İstanbul seçmeni ısrar etti, seni başkan seçti

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği bugünkü yazısında "Biz ne adam olduğunu biliyorduk ama İstanbul seçmeni ısrar etti, seni başkan seçti" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında kendisinin depremin ardından düzenlenen AFAD toplantısına çağırılmadığını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Kibir onda, şov onda, yalan onda, hayatı ile söyledikleri arasındaki uçurum ortada dedik, inandıramadık. Şimdi teker teker ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"'Bu adam o makamı kaldıramaz' dedik, dinletemedik" diyen Karahasanoğlu, kendisinin AFAD toplantısına çağırlımadığını söyleyen İmamoğlu'nun yalan söylediğini iddia etti.

Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, bizzat kendisinin göreve getirdiği genel sekreter yardımcısı, AFAD toplantısına katılıyor.

Yine büyük oranda kendisinin görevlendirdiği büyükşehirin 47 çalışanı toplantıya katılıyor..

Muhterem 'Beni çağırmadılar, onun için gitmedim' diyor..

Bir anlığına dediğini doğru kabul edelim..

Seni çağırmamış olsalar bile..

Daha 1.5 ay önce göreve getirdiğin genel sekreter yardımcın aynı toplantıya katıldığına göre..

Sana da, AFAD bilgilendirme yapmamış olsa bile..

Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, sen o toplantıya katılması gereken doğal üyelerin içinde olduğuna göre..

Genel sekreter yardımcın sana bilgilendirme yapmış olması gerekirdi.

Haydi valilik sana bilgi vermedi..

Senin 'liyakatli bir insandır' diyerek, göreve gelmenin üzerinden 1 ay geçmiş iken, özenle seçip göreve getirdiğin genel sekreter yardımcın da mı, sana bilgi vermedi?

Ki, bir de 'Bu iş siyaset işi değil' diye, afra tafra yapıyorsun..

© Wikipedia / İmamoğlu duyurdu: Eski İETT garajı afet toplanma alanı olacak

VIP’ten geçmek için, valiye bile hakaret etme ucuzluğunu yaptın..

Bir de, VIP’ten geçmek isteyen kendin değilmiş gibi, 'Kurban olayım, herkes gibi şurdan geçip gidelim' numarası çektin..

Biz ne adam olduğunu biliyorduk ama..

İstanbul seçmeni ısrar etti..

Seni başkan seçti..

Her şey çok güzel olacaktı.."