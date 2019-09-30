Adana'da polis otobüsüne saldıranların kimlikleri belli oldu

Adana'da içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen kişilerin kimliği belli oldu. Yapılan çalışmaların ardından, saldırıyı düzenleyenlerin Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi iki kişi olduğu tespit edildi.

Olay, 25 Eylül'de Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Özel harekat opolislerini taşıyan zırhlı polis minibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı.

Saldırının ardından, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayın faillerinin yakalanması için özel ekip kurdu. Saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen polis, saldırganların Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı.

Olaydan kısa süre önce, bölgede ev kiralayarak burada keşif yapan şahısların görüntüleri güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Saldırganların gizlenebilecekleri yerlere baskın düzenleyen polis, Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi.