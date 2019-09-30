Uyuşturucu sanığı: Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 92.9 kilo esrar ele geçirildi. Evin bahçesinde ise dikili 122 kök Hint keneviri bulundu. Uyuşturucu ile tutuklanan H.P.’nin ifadesinde, "Bahçeye mısır ektim, esrar çıktı" dediği belirtildi.