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12:45 30 Eylül 2019
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    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konut

    Türk Arap Medya Derneği Başkanı Kışlakçı: Kaşıkçı'nın şehit edildiği binayı alıp müze yapmak istiyoruz

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı "Cemal Kaşıkçı Müzesi kurmak istiyoruz. Bunun için de Cemal'in şehit edildiği Başkonsolosluk binasını da satın alma girişimimiz devam ediyor. Almak için uğraşıyoruz" dedi.

    Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nu satın alıp Cemal Kaşıkçı Müzesi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Emrah Yorulmaz
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    Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrılarak ortadan kaybedilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Cinayetin ardından geçen bir yıllık sürede Kaşıkçı'nın nerede, ne zaman ve nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgiler netleşirken, cesedinin nerede olduğuna ilişkin ise herhangi bir bulguya rastlanmadı.

    Tük Arap Medya Derneği Başkanı gazeteci Turan Kışlakçı, tanıdığı Cemal Kaşıkçı'yı ve Kaşıkçı'nın kaybolmasından sonra yaşadığı süreci AA muhabirine anlattı.

    Cemal Kaşıkçı ile Körfez'de bir seminerde tanıştıklarını anlatan Kışlakçı, ondan sonra ölümüne kadar süren yaklaşık 15 yıllık bir dostlukları olduğunu ifade etti.

    Kışlakçı, Ortadoğu'da birçok entelektüel ve aydınla tanışmasına Kaşıkçı'nın vesile olduğunu dile getirerek, "Beraber birçok uluslararası seminerlerde bulunduk. Onun çalıştığı kurumlara benim desteğim oldu. Benim Arap medyası ile ilgili çalıştığım kurumlarda onun desteği olmuştu. Türkiye'ye geldiğinde beni ziyaret ederdi. Ben de Suudi Arabistan'a gittiğimde onu ziyaret ederdim" diye konuştu

    Kaşıkçı'nın Ortadoğu'yu iyi bilen naif bir kişiliğe sahip önemli bir gazeteci olduğunu ifade eden Kışlakçı, onun Ortadoğu'nun sevilen en önemli yazarlarından biri olduğunu kaydetti.

    ‘BİR-İKİ HAFTA İÇERİSİNDE EVLENECEKLERDİ’

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman
    © REUTERS / ADNAN ABIDI
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    Kışlakçı, yakın dostu olan Cemal Kaşıkçı için nişanlısı Hatice Cengiz'i babasından istemeye kendisinin gittiğini anlatarak, şöyle konuştu:

    "Cemal, 'Benim Türkiye'de akrabalarım yok. Sen benim yakın dostum olarak gidip Hatice Hanım'ı babasından ister misin?' demişti. Beraber gidip Cemal adına ben istemiştim. Daha sonra evlenmek için resmi işlerin bitmesini bekliyorlardı. Eğer resmi şeyler bitmiş olsaydı. Bir-iki hafta içerisinde evleneceklerdi" dedi.

    Turan Kışlakçı, olay günü 2 ekim 2018'de saat 16.30-17.00 sıralarında Hatice Cengiz'in kendisini arayarak "Cemal, Londra'dan geldi. Biz öğlen konsolosluğa geldik ama saatlerdir buradayım, Cemal'den haber yok. Lütfen Ankara'ya da bunu bildir" dediğini aktardı.

    O gün Kaşıkçı'nın Londra'dan geldiğinden haberinin olmadığını belirten Kışlakçı, bunun üzerine gereken yerlere haber verdiğini ve ardından takip işlerinin başlandığını söyledi.

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    Kışlakçı, olay günü akşama doğru bir basın açıklaması yapıp "Cemal Kaşıkçı bu kapıdan girdi ve çıkmadı" dediklerini aktararak, ertesi gün sabah saatlerinde ve takip eden günlerde sürekli açıklamalar yaparak takiplerini sürdürdüklerini anlattı.

    ‘TÜRKİYE İÇİNDE BUNU YAPAMAZLAR DİYE DÜŞÜNÜYORDUM’

    Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili baştan beri endişelerinin olduğuna işaret eden Kışlakçı, "Endişelerimiz vardı. Çünkü Ortadoğu rejimlerini çok iyi bilirim. Bu rejimlerde bir adam bir yere gittiyse ve 5-6 saat içerisinde çıkmadıysa kesin öldürülmüş veya fidye için tutulmuştur demektir. Bir devlet de fidye için tutmayacağına göre o endişe ile belki bulunur, belki çıkar, Türkiye içinde bunu yapamazlar diye düşünüyordum" dedi.

    Cemal Kaşıkçı
    © REUTERS / Osman Orsal
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    Turan Kışlakçı, olaydan iki hafta sonra kendilerine ulaşan bütün verilerde, Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülüp vücudunun paramparça edildiği yönünde olduğunu söyledi.

    ‘İŞİN SORUMLULARI HALA DOĞRU DÜRÜST YARGILANAMIYOR

    Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından bazı medya kuruluşları ne kadar sessiz kalmış olsa bile uluslararası medyanın ve dünya vicdanının bu olaya gerekli oranda büyük ilgi gösterdiğini düşündüğünü anlatan Turan Kışlakçı, şunları kaydetti:

    "Suudi Arabistan yalan haberler yaymasına rağmen dünya vicdanı buna sessiz kalmadı. Japonya'dan ABD'ye, Güney Afrika'ya kadar dünyanın her yerinden insanlar arayıp 'Böyle bir şey nasıl olabiliyor, bir devlet bunu nasıl yapabilir?' diyorlardı. İnsanlar halen bunun akıbetinin ne olacağını soruyorlar. Hatta yurt dışına çıktığımda beni tanıyan insanlar yoldan çevirip konuyla ilgili sorular soruyor."

    ‘SUUDİ ARABİSTAN'DAN PARA ARAKLAMA PEŞİNDEYDİLER’

    Kışlakçı, cinayete ilişkin Avrupa ülkelerinin tavrını eleştirerek, "Belli açıklamalar oldu ama hepsi ikiyüzlü davranıp Suudi Arabistan'dan para araklama peşindeydi. Amerika bunun başını çekti. Bu işin sorumluları hala doğru dürüst yargılanamıyor" dedi.

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
    © AP Photo / Saudi Press Agency
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    Türkiye'nin bu konuda üzerine düşen her şeyi yaptığına dikkati çeken Kışlakçı, "Türkiye, olayı ortaya çıkararak bütün dünyaya duyurdu. Bizde ana sebep, olayın Türkiye içinde ama Suudi Arabistan Başkonsolosluğun’da olayın gerçekleşmesiydi. Türkiye orayı deşifre etti çünkü olay Suudi Arabistan topraklarında oluyor. Türkiye bütün olayı dünyaya duyurdu" değerlendirmesinde bulundu.

    ‘TÜRKİYE, ÇOK İYİ BİR DİPLOMASİ YÜRÜTTÜ’

    Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Türkiye'nin bu olayı kamuoyuna çok profesyonel bir şekilde aktardığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

    "Türkiye çok iyi bir diplomasi yürüttü. Kamu diplomasisi açısından çok başarılıydı. İletişim Başkanlığı açısından bakıldığında Fahrettin Altun Bey'in başında bulunduğu kurum açısından da çok başarılı bir operasyondu bu. Çok başarılı bir şekilde yürütüldü ve dünyaya mal edildi."

    ‘ULUSLARARASI KURUMLARIN HAREKETE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ’

    ABD Senatosu
    © AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs
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    Kışlakçı, dünya medyasının konuya hala yakın ilgi gösterdiğini belirterek, şu anda 40'a yakın ülkeden basın mensuplarının cinayetin yıl dönümü için Türkiye'de bulunduğunu söyledi.

    Cinayete ilişkin görülen davaya da değinen Kışlakçı, "Davaya ilişkin içeriden bilgiler geliyor ama olayın aslı nedir bilmiyoruz, hangisinin doğru olup olmadığını teyit edemiyoruz. Biz şunu biliyoruz; hala olayın gerçek anlamda mahkemesi yapılmadı. Bu mahkemeden bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bir şeyler yapmış olsalar bile kendilerine yüklenen o sorumluluğu 'nasıl defedebiliriz' bununla ilgili oyunlar çevirecekler. Ötesi yok. Burada yapılması gereken, dünya kamuoyunun, uluslararası ceza mahkemesi, BM ve diğer uluslararası kurumların bu konuda nasıl bir adım atacağıdır. Biz uluslararası kurumların harekete geçmelerini bekliyoruz."

    ‘MAALESEF BM HANTAL BİR KURUM HALİNE GELMİŞ DURUMDA’

    © AA / Erçin Top
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    Kışlakçı, cinayete ilişkin uluslararası soruşturma için Türkiye'ye gelerek çalışmalar yapan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından açıklanan raporun olumlu olduğunu anlatarak, "Maalesef BM hantal bir kurum haline gelmiş durumda. Bütün hazırladıkları şeyler raporlarda kalıyor. Bu, büyük sıkıntılardan bir tanesi. Umarım Birleşmiş Milletler bu hazırlanan raporun gereğini yapar" diye konuştu.

    ‘BU KARA BİR LEKE OLARAK KIYAMETE KADAR KALACAK’

    Suudi Arabistan'ın olayın başında cinayeti inkar ettiğini, Veliaht Prens ve diğer yetkililerin farklı zamanlarda çeşitli açıklamalar yaptığını anlatan Kışlakçı, bu durumun bir ülke için ağır bir sorumluluk olduğunu aktardı.

    Aile fotoğrafı çekiminde yan yana gelen ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman el sıkışıyor. G-20 zirvelerindeki aile fotoğrafında liderler alfabetik sıraya göre sıralanıyor.
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Kışlakçı, Suudi Arabistan'ın İslam dünyasının ana omurgasından biri olduğuna vurgu yaparak, "Mekke ve Medine'nin içinde bulunduğu bir yer. Bu olayların yaşanması çok vahim ve bu kara bir leke olarak kıyamete kadar kalacak" dedi.

    Kışlakçı, cinayetin ardından kendisinin yaptığı her açıklamanın, BAE ve Suudi Arabistan medyası ile bunlara bağlı bazı sosyal medya hesapları tarafından "yalan olduğu ve Kaşıkçı'nın öldürülmediği" şeklinde propagandaların yapıldığını anlattı.

    Olayın ardından geçen bir aylık sürede aleyhlerine çok fazla haberler yapılıp tehditlerde bulunulduğunu belirten Kışlakçı, olayın bütün yönleriyle deşifre olmasıyla rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.

    ‘BAŞKONSOLOSLUK BİNASINI ALMA GİRİŞİMİMİZ SÜRÜYOR’

    © AFP 2019 / FABRICE COFFRINI
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    Turan Kışlakçı, hunharca katledilen arkadaşı Cemal Kaşıkçı'nın isminin yaşatılması için çeşitli çalışmalarının olduğunun dile getirerek, "Biz bunu 2 Ekim'de duyuracağız. Bunlardan biri Cemal Kaşıkçı Müzesi kurmak istiyoruz. Bunun için de Cemal'in şehit edildiği Başkonsolosluk binasını da alma girişimimiz devam ediyor. Biz almak için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Gazetecilerin artık bu tarz vahşi, barbar eylemlere maruz kalmaması için uluslararası kurumların harekete geçmelerini istediklerini anlatan Kışlakçı, "Devletlerin bu tarz eylemlerde bulunmalarına engel olmaları, bunun için ilk önce Cemal'in katliamına eli bulaşan herkesin cezalandırılması gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak dünya daha da barbar ve vahşi eylemlere tanıklık edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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    Etiketler:
    BAE, Medine, Mekke, Agnes Callamard, BM, Fahrettin Altun, Avrupa, Londra, Ankara, Hatice Cengiz, Suudi Arabistan, Körfez, Washington Post, İstanbul, Cemal Kaşıkçı, Turan Kışlakçı, Türk Arap Medya Derneği
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