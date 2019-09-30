AK Partili vekilin evindeki intiharda savcıdan 'fuhuş' sorusu

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, AK Partili Şirin Ünal'ın evinde silahla intihar ettiği öne sürülen Özbekistan vatandaşı 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturmada onunla son konuşan arkadaşı tanık olarak dinlendi.
Niyazova, "Benim Nadira'yı fuhuşa teşvik ettiğim ya da fuhuş yapmasını kolaylaştırdığım iddiaları doğru değildir. Geçimimi Laleli’den aldığım tekstil ürünlerini Özbekistan’a göndererek sağlarım. Buna ilişkin kargo gönderim fişlerimi de gerekirse dosyaya sunabilirim. Nadira benim evimde hiç kalmadı” diye konuştu.
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