AK Partili vekilin evindeki intiharda savcıdan 'fuhuş' sorusu

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova'nın intiharıyla ilgili soruşturmada savcılık tanık Leyla Niyazova'ya "Siz Nadira Kadirova'yı fuhuşa mı götürüp getiriyormuşsunuz" diye soru sorduğu belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, AK Partili Şirin Ünal'ın evinde silahla intihar ettiği öne sürülen Özbekistan vatandaşı 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturmada onunla son konuşan arkadaşı tanık olarak dinlendi.

Savcılık tanık Niyazova’ya "Siz Nadira Kadirova’yı fuhuşa mı götürüp getiriyormuşsunuz?" diye sorarak ölen Kadirova ile tanığı fuhuş yapmakla suçladı. Soruya tepki gösteren Niyazova, böyle bir şey olmadığını söyledi.

Niyazova, "Benim Nadira'yı fuhuşa teşvik ettiğim ya da fuhuş yapmasını kolaylaştırdığım iddiaları doğru değildir. Geçimimi Laleli’den aldığım tekstil ürünlerini Özbekistan’a göndererek sağlarım. Buna ilişkin kargo gönderim fişlerimi de gerekirse dosyaya sunabilirim. Nadira benim evimde hiç kalmadı” diye konuştu.