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12:45 30 Eylül 2019
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    İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye 'ittifak' ziyareti

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, il yöneticileri ve ilçe başkanıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. İmamoğlu buluşmanın amacını, "Seçim sürecindeki ittifakımızın devamıyla ilgili bir toplantı" olarak açıkladı. İYİ Partili Kavuncu da, "İBB milletin malıdır" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda CHP İstanbul il yönetimiyle yaptığı toplantının bir benzerini İYİ Partililerle  gerçekleştirdi.

    Buğra Kavuncu
    © Fotoğraf : DHA
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    İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve il yöneticileri ile 39 ilçe başkanı Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldi.

    Sözcü'nün haberine göre İmamoğlu toplantıyla ilgili şunları söyled:

    "Temelde, seçim sürecindeki ittifakımızın devamıyla ilgili bir toplantı. Hem geçmiş olan 3 aylık minik bir özeti hem de önümüze dönük bir kısım değerlendirmeleri, İYİ Parti İl Başkanımız ve bütün İstanbul'u temsilen siz değerli başkanlarla sohbet etme arzumuz oluştu. Yaklaşık 1 hafta 10 gün önce CHP yöneticilerimizle bir toplantı yapmıştık. Şimdi İYİ Parti İl Başkanımız ve yöneticilerimizle yapıyoruz" dedi.

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    İmamoğlu'nun ardından söz alan Kavuncu da, "Seçim sonrasında periyodik olarak bir araya gelip, süreci en verimli şekilde, birlikte yürütebilmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Seçim öncesinde nasıl canla başla koşturduysak, seçim sonrasındaki süreçte de ki daha önce de konuşmuştuk sürecin birlikte götürülmesi konusunda, o anlayış üzerine devam ediyoruz" diye konuştu.

    Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu
    © AA / Özge Elif Kızıl
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    "İlçelerimizle, ilçe başkanlarımızla sık sık bir araya geliyorum" diyen Kavuncu, şunları söyledi:

    "Hemen hemen her gün 2-3 ilçeyi ziyaret ediyorum. İlçe teşkilatlarına, İBB'deki süreci, sizden gördüğüm, duyduğum kadarıyla anlatıyorum. Bugünkü toplantıyla alakalı ödev de Sayın Başkan'dan geldi. ‘İlçe teşkilatlarına, il başkanlık divanına da süreçle alakalı bilgi vereyim' dediler. Biz de bundan çok memnun olduk. Bir yaklaşım ve anlayış var; ben, Başkan'ın kendisine de hep bunu söyledim: İBB milletin malıdır, devletin malıdır. O anlayışla hareket ediliyor. Yönetim, tamamen bu zihniyet üzerine hareket ediyor. ‘Hiçbir şekilde partizanlaşılmayacak' düsturuyla hareket ediliyor. Bugüne kadar da o şekilde hareket edildi. Biz, bu anlayışın sonuna kadar arkasındayız. Başkanın kendisine, sizlerden de aldığım güçle, Türkiye'deki yaklaşımın bu şekilde değişmesi gerektiğini söyledim. Fakat bu, siyasi realitelerin de göz ardı edileceği anlamına gelmiyor."

    Etiketler:
    Millet İttifakı, Toplantı, CHP, İYİ Parti, Buğra Kavuncu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
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