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    Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'ü 'tehdit' davası: Parmağınızı sallamak, el kol hareketi yapmak tehdit mi?

    © İHA / GAMZE ERDEMİR
    Türkiye
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    Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mahkeme hakimi, "Eyigüngör’e parmağınızı kaldırıp, 'sizi bitireceğim' dediniz mi?" diye sorunca Yıldırım, "Parmağınızı sallamak, el kol hareketi yapmak tehdit mi? Bu kadar basit mi?" dedi.

    Kadıköy'de 7 Mayıs 2017 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe basketbol maçı öncesinde çıkan kavgada Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ü tehdit ettiği iddia edilen eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi.

    Aziz Yıldırım
    © Fotoğraf : DHA
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    Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yıldırım ile avukatı katılırken, müşteki Eyigüngör’ün avukatı Seyit Kaplan da salonda hazır bulundu.

    Sanık Ali Cenk Başak ise duruşmaya gelmedi. Kimlik tespiti yapılan Yıldırım, inşaat mühendisliği yaptığını ve aylık gelirinin ortalama 50 bin lira olduğunu söyledi.

    Yıldırım savunmasında, "Olay tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanıydım. Olay günü Kadıköy Caferağa Spor Salonu’nda yapılacak olan Fenerbahçe kadın basketbol takımı ile Yakın Doğu üniversite kadın basketbol takımı arasındaki maç için spor salonuna gittim. Maçtan bir gün önce yapılan il güvenlik toplantısında maçla ilgili kararlar alınacaktı. O toplantıda Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı ve genel sekreterinin maça gelemeyeceğini ifade etmişler. Arkadaşlar da bunu bize söyledi. Fenerbahçe seyircisinin de maça alınmayacağını söylediler. Ben de 20-25 milyon taraftarı olan Fenerbahçe başkanı olarak maça gitmem gerektiğini düşündüm ve gittim. Ben spor salonuna girer girmez tribünlerden hem Fenerbahçe’ye hem de şahsıma yönelik küfürler ettiler. Ben de Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık bey ve yanındakilere, ‘Yakışıyor mu bu yaptıklarınız’ dedim. Ortalık karıştı" diye konuştu.

    'EYİGÜNGÖR'E 'BİTİRECEĞİM SENİ' GİBİ BİR SÖZ SARF ETMEDİM'

    Aziz Yıldırım
    © AA / Arşiv
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    Mahkeme hakiminin, Yıldırım’a "Parmağınızı kaldırıp, 'sizi bitireceğim’ dediniz mi?" diye sorması üzerine Yıldırım, "Hatırlamıyorum. Her parmağınızı sallamak, el kol hareketi yapmak tehdit midir? Bu kadar basit mi? Ben Işık Eyigüngör’e ‘Bitireceğim seni, daha da beter yapacağım’ gibi bir söz sarf etmedim. Parmağımı kaldırarak bir şey söylemedim" dedi.

    Yıldırım, savunmasının devamında, "Maçtan önce benim maça gelemeyeceğimi söyledikleri hatta maça sokmayacaklarını söyledikleri için maçtan sonra basına açıklama yaptım. ‘Gereğini yaptım, bundan sonra daha fazlasını yapacağım’ dedim. Bu sözlerimi tehdit etme amacıyla söylemedim. Yaşanan olayın sonucu söylemek istedim. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı kim olursa olsun hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini vurgulamak istedim. Sonuç olarak ben tehdit suçlamasını kabul etmiyorum. Ayrıca yazılı savunmamı mahkemeye sunuyorum" diyerek beraatini istedi.

    'FENERBAHÇE'YE KİM ZARAR VERİRSE ONUN KARŞISINDA HER TÜRLÜ HAKKIMI KULLANIRIM'

    Ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediğinin sorulmasına üzerine ise Yıldırım, "İstemiyorum. Ben bu yargılama sonucunda beraat kararı verileceğine inanıyorum. Bu nedenle işlemediğin bir suç nedeniyle hakkımda bir ceza verilecekse bu cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmiyorum" diye konuştu.

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım
    © AA / Yakın Doğu Üniversitesi
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    Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı, "Fenerbahçe’ye zarar vereceklerse ve ben bunlara inanırsam her türlü operasyonu yaparım’ demiş midir? sorulmasını talep ediyoruz" dedi. 

    Bunun üzerine sinirlenen Yıldırım, "Yani adam öldürürüm. Onu mu demek istedim? Operasyon ne demek?" diye tepki gösterdi. Yıldırım, "Demişim demek ki. Fenerbahçe’ye kim zarar verirse onun karşısında da her türlü hakkımı kullanırım. Bu yüzden ben Fenerbahçe’ye zarar vereceklerse ve ben bunlara inanırsam her türlü operasyonu yaparım demiş olabilirim" ifadesini kullandı.

    Yıldırım’ın avukatı da söz alarak, “Müvekkilim işi gereği sık sık yurt dışına çıkıyor, bu nedenle duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyoruz” dedi.

    Mahkeme, sanık savunmasının alındığını göz önünde bulundurarak duruşmalardan vareste tutulması talebini kabul etti.
    Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

    6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım
    © AA / Yakın Doğu Üniversitesi
    Aziz Yıldırım'dan tokat açıklaması: Gereğini yaptım, daha çok yapacağım
    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy’de 7 Mayıs 2017 tarihinde Caferağa’da bulunan kapalı spor salonunda oynanan Fenerbahçe- Yakındoğu Üniversitesi basketbol takımları arasındaki maç öncesinde kavga çıktığı anlatıldı.

    Kavgada Aziz Yıldırım’ın ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat attığı, parmağını sallayarak, “Bitireceğim seni, daha da beter yapacağım” dediği, Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Ali Cenk Başak’ın da müştekiyi “seni bitireceğim, daha beter yapacağım. Sen göreceksin” diyerek tehdit ettiği anlatıldı.

    Maç sonrasında açıklama yapan Yıldırım’ın, “Geldim, gereğini yaptım. Bundan sonra daha fazlasını da yapacağım” diye tehdit ettiği kaydedildi.

    İddianamede, Yıldırım ve Başak’ın 'basit tehdit' suçundan ayrı ayrı 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

    Etiketler:
    Kadıköy, Basketbol, Hapis istemi, Mahkeme, Dava, Tehdit, Işık Eyigüngör, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi
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