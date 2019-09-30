İstanbul'da hasarlı 29 okulda eğitim gören öğrencilerin yeni okulları belli oldu

İstanbul Valiliği, deprem sonrası yapılan ön hasar tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen okullardaki öğrencilerin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okulları belirledi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul'da hasarlı okullarda eğitim gören öğrencilerin geçici süreyle eğitimlerine devam edecekleri okulların listesi paylaşıldı.
Açıklamada, ön hasar tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okulların belirlendiği ve velilere bildirildiği kaydedildi.
Valiliğin açıkladığı ön tespiti yapılan okul ve kurumlara ilişkin planlama tablosu şöyle:
"Ağır hasarlı okullardan Bahçelievler'deki Yenibosna Ortaokulu öğrencilerinden 5. ve 7. sınıflar öğlenci, 6. ve 8. sınıflar ise sabahçı olarak Piri Reis Anadolu Lisesi'nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğrencileri Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'nda normal öğretim olarak, Büyükçekmece'deki Mimar Sinan İlkokulu Ortaokulu öğrencileri Batıköy Memurdan Armağan ilk ve ortaokulu öğrencileri öğlenci olarak, Çatalca'daki Arif Nihat Asya MTAL A Blok'taki öğrencileri, aynı okulun B ve C blokunda, Gaziosmanpaşa'daki Vefa Poyraz Anadolu Lisesi öğrencileri Aliya İzzetbegoviç İlkokulunda sabahçı olarak, 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda öğlenci olarak, Gönül Pınarı Özel Eğitim İş Okulu öğrencileri, Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğlenci olarak, Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi A blokundaki öğrenciler, aynı lisenin A Bloku'nda öğlenci olarak, Pendik'te Seyit Burhan Toprak İlkokulu B Blok'taki öğrenciler, aynı okulun A Blokta ikili eğitim olarak, Sancaktepe'de Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğrencileri, Sancaktepe 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda tam gün olarak okula gidecek.
Hafif hasarlı olan okullardan Arnavutköy’deki Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu 5'nci ve 6'ncı sınıf öğrencileri Mimar Sinan İlkokulu'nda, 7. ve 8. sınıf öğrencileri ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda öğlenci olarak, Avcılar’daki Abdulkadir Öztürk Ortaokulu öğrencileri, Abdulkadir Öztürk İlkokulunda sabahçı olarak, Beykoz'daki Fatih Hoca İlkokulu'nda C Bloktaki öğrenciler, Fatin Hoca İlkokulu A Blokta normal öğretim olarak, Büyükçekmece'deki Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu öğrencileri, Güzelce Cevdet Zebure Kotan İlkokulu'nda sabahçı olarak, Gaziosmanpaşa’daki sadece istinat duvarı hasarlı olan Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş İmam Hatip Ortaokulu'nun istinat duvarıyla ilgili gerekli güçlendirme çalışmaları başlatılırken, öğrenciler öğlenci olarak, Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri, Bekir Sami Dedeoğlu Ortaokulu'nda öğlenci olarak, Gazipaşa İlkokulu B Bloktaki öğrenciler, Adnan Menderes Ortaokulu'nda öğlenci olarak, Güngören’deki Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ikili eğitim olarak, Küçükçekmece’deki Nergis Anaokulu öğrencileri Yasemin Anaokulu ile Efkan Kıran İlkokulu'nda ikili eğitim olarak, Tahsin Banguoğlu İlkokulu öğrencileri, Munis Faik Ozansoy Ortaokulu, Ebu Hanife İmam Hatip Ortaokulu'nda öğlenci olarak, İkitelli Ortaokulu'nda eğitim görecek anasınıfı öğrencileri ise sabahçı olarak, Söğütlüçeşme Ortaokulundaki öğrenciler Söğütlüçeşme İlkokulu ve Doktor İffet Onur İlkokulu'nda öğlenci olarak, Maltepe'deki Halit Armay Anadolu Lisesi öğrencileri, Muhsine Zeynep Ortaokulu'nda öğlenci olarak, Pendik'te Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndaki öğrenciler, Artukbey Ortaokulunda öğlenci olarak, Ergenekon İlkokul öğrencileri Çavuşoğlu İsmail Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nda, ortaokul öğrencileri Cemil Meriç Ortaokulunda öğlenci olarak, anasınıfı öğrencileri ise Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anasınıfı'nda ikili eğitim olarak, Sancaktepe'de Osmangazi İlkokulu öğrencileri Sarıgazi 60. Yıl İlkokulunda öğlenci olarak, Silivri'deki Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu öğrencileri, Selimpaşa İlkokulu ve Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu'nda sabahçı olarak, Sultangazi'deki İstiklal Ortaokulu ve İstiklal İlkokulu'nun 1., 2. ve 3. sınıfları Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu ve ortaokulunda öğlenci olarak, 4. sınıfları ise Veysel Sacıhan İmam Hatip Ortaokulu'nda öğlenci olarak, İstiklal Ortaokulu ve ilkokulunun özel eğitim sınıfı ise Sultangazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda normal eğitim, Üsküdar'daki Burhan Felek Anadolu Lisesi öğrencilerinin bir kısmı aynı okulun tarihi binasında ikili eğitim olarak, bir kısmı ise Aziz Mahmut Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde normal öğretim görecek.
Eyüpsultan'daki Çapa Fen Lisesi kız yurdu binasındaki öğrencilerin ise daha önce de pansiyon olarak kullanılan bölümlerinde ek düzenleme yapılan Çapa Fen Lisesi binasında pansiyonda kalacağı belirtildi.
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