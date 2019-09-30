Bıçaklanarak öldürülen İTÜ'lü gencin katillerine ağırlaştırılmış müebbet istemi

İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül akşamı, para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanan ve 9 Eylül'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede bu şüpheliler hakkında ayrıca 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından da 21 yıldan 32'şer yıla kadar hapis cezası istendi.
Hazırlanan iddianamenin onay için başsavcılığa gönderildiği belirtildi.
Ayar ve arkadaşları, 7 Eylül'de İstiklal Caddesi'ndeki Tünel tramvay durağında para taleplerini reddettiği iki kişinin saldırısına uğramıştı. Ayar hayatını kayberderken, saldırganlar Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal tutuklanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)