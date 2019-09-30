Habertürk TV Ankara Temsilcisi Aydemir: Bilgiye dayalı söylüyorum, muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, 2023'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimine dair bazı kulis bilgilerini aktardı.
Aydemir şöyle devam etti:
"Çok net söylüyorum. Hani 'ortak aday' dediniz ya! Başka formül görünmüyor! Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak bir isim. Bu bloka karşı, bloku bölmeyecek bir isim olacak. CHP'lilerin önemli bir bölümü bu başarı sağlanmışken, gidip Abdullah Gül'ü aday gösterirse başkasına oy verir net söylüyorum.
Siyaset, realiteler üzerine yapılan bir şeydir. Ben şöyle düşünüyorum, sen şöyle düşünüyorsun ben bunlara girmeyeceğim.
Ama ben bunu bilgiye dayalı olarak söylüyorum; Ali Babacan bu partinin genel başkanı olarak yola çıkarsa, Cumhurbaşkanı adayı da Ali Babacan olacaktır. Orada ittifaklar başka bir şey geliştirir. Denilir ki, "Olmuyor, böyle ittifakla yürüyelim", başka bilmediğimiz şeyler devreye girer. Daha çok erken bunları konuşmamız."
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