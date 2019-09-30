Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Polat hayatını kaybetti

Vatan Partisi tarafından paylaşılan mesajda "Başkanlık kurulu üyemiz ve Genel Başkan Yardımcımız E. Amiral Soner Polat'ı kaybettik. Son nefesine kadar yürüttüğü örnek devrimci yaşamı, fikirleri, Mavi Vatan'a tutkusu ve Balyoz tertibine karşı yürüttüğü tavizsiz mücadeleyle her zaman bizlere örnek olacak. Başımız sağ olsun" denildi.
SONER POLAT KİMDİR?
Soner Polat 1958 yılında, Van’da dünyaya geldi. Deniz Harp Okulu’ndan 1979 yılında mezun oldu. Çeşitli harp gemilerinde görev aldı. Turgutreis Firkateyni’nin komutanlığını yaptı. Burak sınıfı korvetlerin komodoru oldu. Genelkurmay karargâhında istihbarat görevlerinde çalıştı. Roma Deniz Ataşesi olarak İtalya’da bulundu. Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın özel sekreterliğini yaptı. Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı oldu. Deniz Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve NATO Savunma Koleji’nden (Roma) mezun oldu.
Tuğamiralliğe 2005 yılında terfi etti. Bu rütbede, 2005-2007 yıllarında Ankara’da Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı, 2007-2009 yıllarında Mersin’de Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı olarak görev yaptı. Tümamiralliğe 2009 yılında terfi etti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı’na atandı. Bu görevini sürdürürken, 11 Şubat 2011 tarihinde Balyoz kumpası nedeniyle tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi’ne konuldu. 2013 Ağustos ayı Yüksek Askeri Şûrası’nda emekli edildi. Emeklilik sonrasında, 6 Eylül 2013 tarihinde Hasdal’dan Silivri Cezaevi’ne gönderildi.
Balyoz davasında özel yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı ve bu hüküm Yargıtay tarafından onandı.
Anayasa Mahkemesi’nin Balyoz davasında hak ihlali yapıldığına yönelik oybirliğiyle aldığı kararı neticesinde 19 Haziran 2014’te tahliye edildi.
Soner Polat, Şubat 2015'te Vatan Partisi'ne üye oldu. 11-12-13 Mart 2017 günlerinde düzenlenen Vatan Partisi 10. Kurultayı'na Divan Başkanı seçildi. Soner Polat, 10. Kurultay'da Merkez Karar Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu ve Başkanlık Kurulu üyesi seçildi.
Sevgi Polat ile evli olan Amiral Soner Polat'ın İhtilal Harbi’nde Bahriyemiz, Yeniden Kazanmak ve Türkiye İçin Jeopolitik Rota adlı kitapları yayımlandı.
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