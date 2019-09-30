Netflix dizisinde bölünmüş Türkiye haritası

Netflix'in Suriye'deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY adlı dizisinin 4. bölümünde yer alan bir sahne, Türk izleyicilerin tepkisini çekti.
Söz konusu bölümde duvara asılı bir bölünmüş Türkiye haritası kullanıldı.
Netflix’in Suriye’deki bir Mossad ajanını konu alan The SPY dizisinin 4. bölümünde bu sahneye dikkat;— Buğrahan Bilgin (@BugrahanBilgin) September 27, 2019
Duvarda asılı bölünmüş Türkiye haritası! pic.twitter.com/2xJEpmXFX4
Öte yandan yine Netflix'te yayınlanan ’13 Commandments’ adlı dizinin ilk bölümünde de, Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler 'barbar' ve 'katil' olarak gösterilmişti.
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