AK Partili Çelik, cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy oranının değiştirilmesini önerdi

AK Parti hükümetlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Faruk Çelik, yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre Çelik, "4-6 Ekim’de Kızılcahamam'da toplantı var. Bana da davetiye geldi, gideceğim. Diğer arkadaşların da tümüne geldi. Şu anda Parti'den ayrılan arkadaşlara da davetiye geldi. Gelsinler, 300 milletvekili önünde her şeyi söylesinler. Bunlar yapılmadan, ilgili platformlarda mücadele verilmeden parti kurma yaklaşımları bu süreçte sakıncalı" ifadelerine de açıklık getirdi.
Çelik, sözlerinin yanlış aktarıldığını ifade etti. Partiden istifa edenlerin Kızılcahamam kampına çağrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Çelik, AK Parti'de siyasi hayatına devam eden ancak yönetimle ilgili farklı düşünceleri olan isimlerin, 4-5-6 Ekim'de Kızılcahamam'daki kampına katılarak eleştirilerini yöneltmesi gerektiğini belirtti.
'AK PARTİ MAKAMDAN GÜÇ ALANLARIN PARTİSİ DEĞİL'
Çelik ayrıca, şu ifadeleri de kullandı:
Partinin yönetim kademelerindeki gençleştirmeye de dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:
Bugün bir gençleşme sürecine girildi, ‘Siyasete yeni atılan arkadaşlarla devam edelim’ dendi. Çok açık net gördük ki tecrübeyle genç dinamizmi bütünleşmeden, hafıza olmadan zengin dinamizminin zorlandığı da çok net şekilde görüldü. Bir tarafta deneyim, bir tarafta gencin dinamizmi bütünleştirilmeli. Aksi takdirde kısa yoldan hedefe ulaşma imkanı kalmıyor.
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