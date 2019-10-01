Eski HSYK üyesi Yıldırım'a 13 yıl 6 ay hapis cezası

Duruşmada tutuklu sanık Yıldırım'a esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verildi. Sanık Yıldırım, Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oluşumuna itiraz etti. Heyete, Daire Başkanı'nın mazeret bildirerek katılmaması durumunda yerine en kıdemli üyenin başkanlık etmesi gerektiğini savunan Yıldırım, heyetin yeniden oluşturulmasını istedi.
Heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ, bu konuda daha önceki celselerde karar verildiğini belirterek, yeniden karar verilmesine gerek bulunmadığını söyledi.
Yargı mensuplarıyla aynı iş yerine geldiğini, aynı lojmanda oturduğunu, aynı servise bindiğini ifade eden Yıldırım, bir günde nasıl terör örgütü üyesi olduğunu anlamadığını öne sürdü.
Himmet toplanan ve talimatların verildiği sohbet toplantılarına katıldığı, HSYK'de üst düzey görevler üstlendiği, örgütün yargıyı ele geçirmesinde aktif rol aldığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, stratejisi, amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği, talimat verme konumunda, yönetici pozisyonunda olduğu belirtilen Resul Yıldırım, önceki duruşmalarda suçlamaları reddetmişti.
Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.
Sanık Resul Yıldırım'ın, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl 6 aya çıkarıldı.
Sanık Yıldırım'ın cezasında, yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanmadı. Sanığın aldığı ceza gözününde bulundurularak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)