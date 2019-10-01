Prof. Şenol: Ankara'daki ishal ile ilgili 'sularla ilişkili olduğunu' söylememi isteyenler var

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Ankara’daki ishal vakaları hakkında kanalların kendisinden görüş almak istediğini ancak söz konusu vakalara sebep olarak şehirdeki içme suyunu göstermelerini ‘rica ettiklerini’ söyledi.

Biz ishallerde her yıl bu vakitler sıklık artışı görürüz

önceki akışta yazdım sebeplerini

Ama bazı “ film “ adamlarının neden sık ekrana çıktığını anlayın diye yazıyorum

İshal ile ilişkili konuşmamı isteyen haber kanallarının bir ricası var

Sularla ilişkili olduğunu söylemem — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) September 30, 2019

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Biz ishallerde her yıl bu vakitler sıklık artışı görürüz. Önceki akışta yazdım sebeplerini Ama bazı ‘film' adamlarının neden sık ekrana çıktığını anlayın diye yazıyorum. İshal ile ilişkili konuşmamı isteyen haber kanallarının bir ricası var: Sularla ilişkili olduğunu söylemem" iddiasında bulundu.

​Şenol, bir başka paylaşımında da TRT’yi işaret ederek şu yorumu paylaştı:

Aslında bu teklifi açıkça yapan, yani "İshallerin sebebi sulardır" dememi isteyen ana haber kanalının adını da yazıp sildim sonradan. Zira, bizim vergilerimizden beslenir, amir sözü dinlenir. Ve ne yapsak illa ki söyleyecek dolu yalanları vardır, siz bilin istedim.

Şenol ayrıca, Ankara’da artan ishal vakalarının sularla bir ilgisi olmadığını söyleyerek bu vakalarda artış gözlendiğini belirtti ve "Viral enterit en sık sebep. İnsandan insana bulaşma ve çevre kaynakları önemlidir" dedi.

Aslında bu teklifi açıkça yapan , yani “ishallerin sebebi sulardır “ dememi isteyen ana haber kanalının adını da yazıp sildim sonradan

Zira , bizim vergilerimizden beslenir, amir sözü dinlenir

Ve naapsak illa ki söyleyecek dolu yalanları vardır , siz bilin istedim — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) September 30, 2019

ANKARA'DAKİ İSHAL VAKALARI

Ankara'da, 'sudan kaynaklı salgın hastalık' olduğu iddialarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamada bulunmuştu. Yavaş, "Ankara'da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğuna yönelik asılsız haberler yayılmıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli açıklamayı ASKİ Genel Müdürlüğümüz yapmış bulunmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

ASKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da su numunelerindeki klor konsantrasyonunun 0,2 mg/L'nin üzerinde olduğu belirtilmişti.