Prof. Şenol: Ankara'daki ishal ile ilgili 'sularla ilişkili olduğunu' söylememi isteyenler var

Biz ishallerde her yıl bu vakitler sıklık artışı görürüz— Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) September 30, 2019
önceki akışta yazdım sebeplerini
Ama bazı “ film “ adamlarının neden sık ekrana çıktığını anlayın diye yazıyorum
İshal ile ilişkili konuşmamı isteyen haber kanallarının bir ricası var
Sularla ilişkili olduğunu söylemem
Şenol, bir başka paylaşımında da TRT’yi işaret ederek şu yorumu paylaştı:
Aslında bu teklifi açıkça yapan, yani "İshallerin sebebi sulardır" dememi isteyen ana haber kanalının adını da yazıp sildim sonradan. Zira, bizim vergilerimizden beslenir, amir sözü dinlenir. Ve ne yapsak illa ki söyleyecek dolu yalanları vardır, siz bilin istedim.
Şenol ayrıca, Ankara’da artan ishal vakalarının sularla bir ilgisi olmadığını söyleyerek bu vakalarda artış gözlendiğini belirtti ve "Viral enterit en sık sebep. İnsandan insana bulaşma ve çevre kaynakları önemlidir" dedi.
Aslında bu teklifi açıkça yapan , yani “ishallerin sebebi sulardır “ dememi isteyen ana haber kanalının adını da yazıp sildim sonradan— Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) September 30, 2019
Zira , bizim vergilerimizden beslenir, amir sözü dinlenir
Ve naapsak illa ki söyleyecek dolu yalanları vardır , siz bilin istedim
ANKARA'DAKİ İSHAL VAKALARI
Ankara'da, 'sudan kaynaklı salgın hastalık' olduğu iddialarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamada bulunmuştu. Yavaş, "Ankara'da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğuna yönelik asılsız haberler yayılmıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli açıklamayı ASKİ Genel Müdürlüğümüz yapmış bulunmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.
ASKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da su numunelerindeki klor konsantrasyonunun 0,2 mg/L'nin üzerinde olduğu belirtilmişti.
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