Ahmet Hakan: Kızmayın ama Greta isimli kız fena halde gıcık, kendisini fena halde pozcu buluyorum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg için "Fena halde gıcık, kendisine bir türlü ısınamıyorum, kendisini fena halde pozcu buluyorum" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg için "Fena halde gıcık" ifadelerini kullandı.

"Küresel ısınma ve iklim krizine dünyanın dikkatini çekmeye çalışan Greta Thunberg diye bir İsveçli kızcağız var. Ele aldığı konuyu ne kadar önemsersem önemseyeyim... Kendisine bir türlü ısınamıyorum" diyen Hakan, yazısında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Fena halde pozcu buluyorum kendisini de ondan...

Bizde kahramanlık şiirleri okurken aniden delirmiş gibi sesini en üst perdeye çıkaran çocuklar vardır ya... Biraz onlara benzetiyorum da ondan...

'Sevgili Greta! Seni destekliyoruz' diyen ikiyüzlü dünya liderlerine, kendilerini temize çekme fırsatı veriyor da ondan...

Rol kesişlerini, ağlamak üzere oluşlarını, fırça çekişlerini, hislenişlerini falan... Fena halde yapay buluyorum da ondan..."