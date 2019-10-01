Abbas Güçlü: 29 okulda eğitime ara verildi, peki ya beklenen o büyük deprem olsaydı, sorumluluğu kim üstlenecekti?

Milliyet yazarı Abbas Güçlü, bugünkü yazısında İstanbl'da yaşanan depremin ardından hasar nedeniyle eğitime ara verilen okullara değinerek "Peki ya 5.8 yerine, beklenen o büyük deprem olsaydı? Bu okullardaki binlerce öğrencinin sorumluluğunu kim üstlenecekti?" ifadelerine yer verdi.

Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü, 'Hasar gören okullar, israf ve boş vermişlik' başlıklı bugünkü yazısında, İstanbul'da geçen hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 114 okuldan gelen hasar tespiti ve 29 okulda eğitime ara verilmesine değindi.

Güçlü, okullarda meydana gelen hasar konusunda eleştirilerde bulunarak "Peki ya beklenen büyük deprem olsaydı?" dedi.

Güçlü'nün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"İstanbul Valiliği, 114 okuldan gelen hasar tespit talepleri sonrasında, 20’si az, 9’u ağır hasarlı toplam 29 okulda eğitime ara verdi!

Peki ya 5.8 yerine, beklenen o büyük deprem olsaydı?

Bu okullardaki binlerce öğrencinin sorumluluğunu kim üstlenecekti?

Daha da önemlisi, hani tüm okullar elden geçirilmiş, güçlendirilmiş ve yeniler de deprem yönetmeliğine göre yapılmış ve hepsi sapasağlamdı?

Ve cevap bekleyen asıl can alıcı soru şu:

Olası büyük depremde, ciddi hasar görecek daha kaç okul var?..

Birileri bunun hesabını mutlaka ve hemen vermeli! Yoksa bu vebalin altından hiç kimse kalkamaz!..

Ne olur artık birbirimizi kandırmayalım ve her şey mükemmelmiş gibi göstermeyelim.

Tamam, şu saatten sonra kabahatli aramanın, bulmanın ve onu cezalandırmanın hiç kimseye bir yararı olmaz ama ne olur artık bu işi ciddiye alalım!.."