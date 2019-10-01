Hürriyet yazarı Ergin: Esad'la ilişki kurulmasının Türkiye açısından artık kaçınılmaz hale geldiğini söylemek mümkün

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, bugünkü yazısında Türkiye'nin 'Suriye politikasında muhasebe yapması gerektiğini' söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen Suriye Konferansı'na da değinen Ergin, konferansla ilgili olarak şunları söyledi:

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında 'Suriye’nin barışı ile Türkiye’nin huzurunun iç içe geçmiş olduğu' yolundaki sözleri herkesin üzerinde birleşeceği bir doğruyu ortaya koydu. Barış temasının ön planda olduğu bu konuşmasında Kılıçdaroğlu, 'Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirme yol olduğunu' belirterek, Suriye’deki meşru hükümetle diyaloğun kurulması beklentisini kayda geçirdi."

Suriye yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin meşru temsilcisi olarak kabul edildiğini hatırlatan Ergin'in yazısının ilgili kısmı ise şu şekilde:

"Bu arada, gerek İdlib gerek Fırat’ın doğusundaki sorunların çözümü için Türkiye’nin bir an önce Esad rejimi ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiği tezinin konferansta çok geniş bir destek bulduğunu vurgulamalıyız.

Kuşkusuz, Suriye krizinde girilen kritik kavşakta BM’nin ülkenin meşru temsilcisi olarak tanıdığı Esad hükümeti ile ilişki kurulmasının Türkiye açısından artık kaçınılmaz hale geldiğini söylemek mümkün. Ancak bu normalleşme talebi dile getirilirken, Esad rejiminin insan hakları alanındaki vahim sicilini de unutmamak gerekiyor. Hem ilişkilerde normalleşme gereğinin hem de –yeni bir döneme girilecekse- Esad’ın bu alandaki sicilini düzeltmesi vurgusunun birlikte yapılması, bir sosyal demokrat partinin duruşu açısından ilkesel bir zorunluluktur."