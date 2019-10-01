Selvi: Reformcu sürecin ilk yansımasının Osman Kavala davasına olmasını bekliyorum

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, yargı reformu ve yeni ekonomik planlara değindiği yazısında, Türkiye'nin ekonomi programında başarılı olabilmesi için reformcu kimliğine geri dönmesi gerektiğini belirtti. Selvi ayrıca, yargı reformu için de 'ilk yansımasının Kavala davasına olmasını beklediğini' söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında yargı reformu ve ekonomi planlarına değindi.

'Değişim başlıyor mu?' başlıklı yazısında Selvi, Türkiye'nin ekonomi alanında koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için 'yeniden reformcu kimliğine dönmesi gerektiğini' söyledi.

Selvi ayrıca, yargı reformunun ilk yansımasını Kavala davası için beklediğini belirtti.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

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