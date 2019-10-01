MHP'li Yalçın: Bahçeli TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Malum olduğu üzere, geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; hastanede kısa süreli bir tedavi görmüş, daha sonra da evinde istirahate çekilmiştir" diyen Yalçın, şöyle devam etti:

"TBMM’nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahat döneminde yaşayabileceği ön gürülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Sayın Devlet Bahçeli’nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM’de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir. Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur."

MHP’li Semih Yalçın, MHP Lideri’nin Meclis’in açılışına katılmayacağını duyurdu: Sayın Devlet Bahçeli’nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır... Sayın Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir. — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) October 1, 2019

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