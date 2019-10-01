Soylu: Planlamasını yaptık, sonbahar ve kış operasyonlarına başlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet töreninde konuştu.
"Yaz döneminde 23 büyük, 249 orta, toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi. Kış operasyolarının planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarına başlıyoruz.
2019 da gerçekleştirilen operasyonlarda bugüne kadar üst düzey 108 terörist etkisiz hale getirildi. 17 Ağustos'ta başlayan Kıran operasyonlarında 63 terörist etkisiz hale getirildi. 68 mağara sığınak imha edildi."
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