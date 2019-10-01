AK Parti'de istifa: Yol ayrılığım, Diyarbakır annelerini ziyaret etmemden rahatsız olan liyakatsiz başkana aittir

AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Burak Ekici partisinden istifa etti. Ekici, gerekçe olarak ise HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere gerçekleştirdiği ziyaretten duyulan rahatsızlığı gösterdi.

AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Burak Ekici, 2016'dan bu yana sürdürdüğü görevinden istifa etti.

İstifasını kişisel Facebook hesabında duyuran Ekici, gerekçe olarak ise HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere gerçekleştirdiği ziyaretten duyulan rahatsızlığı gösterdi.

Ekici, şunları kaydetti:

“2016’dan bu yana AK Parti Adıyaman İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliğimden bu akşam itibariyle üzülerek istifa ediyorum. Bu yol ayrılığım, ‘Diyarbakır annelerini ziyaret edip desteklerimi’ ilettiğimden rahatsız olan liyakatsiz İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın’a aittir.”