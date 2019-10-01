Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı, 124 lira para cezası kesildi

Yalova'da zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi.
Kentin en işlek caddesinde bulunan Osmanlı Parkı'nda dilenen 86 yaşındaki R.K. zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.
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R.K., vatandaşlardan para aldığı sırada, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Yalova Zabıta Amirliği'ne getirilen R.K.'nın üzerinden 8 bin 112 lira çıktı.
Paralara el konulurken, R.K.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira para cezası kesildi.
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