İBB'den Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluğa ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluk hakkında açıklama yaptı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, yarın sabah itibariyle Söğütlüçeşme’den 3 boş metrobüsün Altunizade durağına gönderileceğini açıkladı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme’den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir. Saygılarımızla" ifadelerini kullandı.

Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme’den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir. Saygılarımızla. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 1, 2019

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Altunizade metrobüs durağında dün sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Pazartesi sabahı olduğu gibi bu sabah da durakta aşırı yoğunluk yaşanmıştı. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturmuştu.