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13:24 01 Ekim 2019
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    Şule Çet

    Şule Çet davası için aranan dudak okuma uzmanı bulundu

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Üniversite öğrencisi Şule Çet'in şüpheli ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada kamera görüntülerinin incelenmesi için aranan dudak okuma uzmanı bulundu.

    Şule Çet’in avukatı: Boğularak öldürülmüş olabilir
    © Fotoğraf : Twitter
    Şule Çet davası için dudak okuma uzmanı aranıyor
    Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre, Ankara'da plazanın 20'inci katından düşerek yaşamını yitiren Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili devam eden dava için dudak okuma uzmanı bulundu. 

    Hacettepe Üniversitesi’nden emekli olan uzmanın, şu anda İstanbul’da bulunan bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaptığı bildirildi.

    Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine bulunan uzman, tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ile Berk Akand arasında Şule Çet’in düşmesinden sonra asansör önünde gerçekleşen diyaloğu çözmeye çalışacak.

    Uzun zamandır aranan dudak okuma uzmanı için mahkeme, 19 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na bünyelerinde bu konuda uzman kişi bulunup bulunmadığını yazı ile sormuştu. Bakanlıktan gelen cevap yazısında ise, “Araştırmalar sonucu bakanlık bünyesinde görev yapan dudak okuma uzmanının bulunmadığı anlaşılmıştır” denilmişti.

    Şule Çet’in avukatı: Boğularak öldürülmüş olabilir
    © Fotoğraf : Twitter
    Şule Çet davasında olay yeri keşif raporuna itiraz
    TRT ve EGM’de de bulunamamıştı

    Mahkemenin daha önce de yazı yazdığı TRT ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı da, bünyelerinde dudak okuma konusunda uzman kişi bulunmadığını belirtmişti. Şule Çet ailesinin avukatları ise bakanlığın olumsuz yanıtının ardından dudak okuma konusunda uzman kişilerden oluşacak bilirkişi kurulu oluşması için mahkemeye başvuracağını dile getirmişti. 

    Etiketler:
    Ankara, Dava, uzman, dudak okuma, Şule Çet
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