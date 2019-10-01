Avcılar'da halk otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var

Refüjdeki elektrik direği çarpmanın etkisiyle yola devrildi. Yoldan geçmekte olan bir araç son anda kurtuldu.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
İstanbul’da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Refüjdeki elektrik direği çarpmanın etkisiyle yola devrildi. Yoldan geçmekte olan bir araç son anda kurtuldu.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
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