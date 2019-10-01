Ertuğrul Özkök: Tabii ki bu tartışmada Nagehan'ın yanındayım

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Devlet şayet katil devletse, ona sonuna kadar da katil devlet denir. 1994'te Türkiye katil devlete sahipti" ifadesinden dolayı hakkında suç duyurusunda bulunulan Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın yanında olduğunu söyledi.

Ertuğrul Özkök, Hürriyet'te "Diktatör ne zaman bize çok yararlı olur" başlığıyla yayımlanan yazısında Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya "Devlet şayet katil devletse, ona sonuna kadar da katil devlet denir. 1994'te Türkiye katil devlete sahipti" ifadesinden dolayı yöneltilen tepkileri değerlendirdi.

"Tabii ki bu tartışmada Nagehan'ın yanındayım" diyen Özkök, şöyle devam etti:

Nagehan Alçı çıktı ve 'Katil devlet' dedi ya... Baktım yüklenen yüklenene...

Orada burada, birçok yerde okudum. Argüman hep aynı.

'Aynı lafı Canan Kaftancıoğlu da söyledi. Ama ona hapis cezası verildi. Nagehan Alçı’ya niye verilmiyor.'

Arkadaşlar bunu böyle söyleyeceğinize şöyle deseniz...

'Aynı lafı Canan Kaftancıoğlu söyleyince neden ona dava açılıyor... Ona da açmayın.'

Bir de şu var...

Bu ülkede artık kadınlar konuşmaya başladı...

Bırakın erkeklerin söyleyemediği doğruları bari onlar söylesin...

Ben hem Nagehan Alçı’nın hem Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayım."