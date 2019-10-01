TRT'den öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol'un iddialarına yalanlama

TRT Kurumsal Twitter hesabından yapılan açıklamada, iddiaların 'yalan ve iftira' olduğu belirtildi.
Şenol'un 'akıl dışı' bir iddiada bulunduğu vurgulanan açıklamada, TRT'nin konuyu hukuki zemine taşıyacağı da duyuruldu.
Açıklamada şöyle denildi:
"TRT hakkında bazı sosyal medya hesapları ve yayın organlarında Sayın Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a atfen dillendirilen iddialar tamamen yalan ve iftiradır.
TRT Haber kanalımız, halkımızın sağlığını yakından ilgilendiren “Ankara’da sulardan kaynaklı ishal salgını” iddialarını araştırmak üzere konunun uzmanlarına başvurmuştur.
Ancak, kendisiyle görüşülen Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, yapılan görüşmeyi Kurumumuzu kamuoyu nezdinde yıpratmak için bir iftiraya dönüştürmüş, akıl dışı bir iddiada bulunmuştur.
Sayın Şenol’un iddia ettiği gibi bir talep ya da yönlendirme kesinlikle söz konusu olmamıştır.
Uzmanlığına başvurulan bir bilim insanının, muhabirimizin haber refleksiyle yaptığı araştırma üzerinden hiçbir temeli olmayan siyasi sonuçlar çıkartarak TRT’yi hedef göstermesini kınıyoruz.
TRT, bu iftira karşısında haklarını hukuk zemininde arayacaktır."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur… https://t.co/3VeIxmLXLF pic.twitter.com/9LSknwYN3O— TRT Kurumsal (@TRTKurumsal) October 1, 2019
ŞENOL NE DEMİŞTİ?
Biz ishallerde her yıl bu vakitler sıklık artışı görürüz— Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) September 30, 2019
önceki akışta yazdım sebeplerini
Ama bazı “ film “ adamlarının neden sık ekrana çıktığını anlayın diye yazıyorum
İshal ile ilişkili konuşmamı isteyen haber kanallarının bir ricası var
Sularla ilişkili olduğunu söylemem
Şenol, bir başka paylaşımında da TRT’yi işaret ederek şu yorumu paylaşmıştı:
Aslında bu teklifi açıkça yapan, yani "İshallerin sebebi sulardır" dememi isteyen ana haber kanalının adını da yazıp sildim sonradan. Zira, bizim vergilerimizden beslenir, amir sözü dinlenir. Ve ne yapsak illa ki söyleyecek dolu yalanları vardır, siz bilin istedim.
Aslında bu teklifi açıkça yapan , yani “ishallerin sebebi sulardır “ dememi isteyen ana haber kanalının adını da yazıp sildim sonradan— Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) September 30, 2019
Zira , bizim vergilerimizden beslenir, amir sözü dinlenir
Ve naapsak illa ki söyleyecek dolu yalanları vardır , siz bilin istedim
Şenol ayrıca, Ankara’da artan ishal vakalarının sularla bir ilgisi olmadığını söyleyerek bu vakalarda artış gözlendiğini belirtmiş ve "Viral enterit en sık sebep. İnsandan insana bulaşma ve çevre kaynakları önemlidir" demişti.
ANKARA'DAKİ İSHAL VAKALARI
ASKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da su numunelerindeki klor konsantrasyonunun 0,2 mg/L'nin üzerinde olduğu belirtilmişti.
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