TRT'den öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol'un iddialarına yalanlama

TRT, öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un 'ishal vakalarının sulardan kaynaklandığını açıklaması için TRT'nin kendisine teklifte bulunduğu' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TRT'den Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un 'Ankara'da ishal vakaları' ile ilgili haberlerde yönlendirme yapıldığı iddialarına yanıt geldi.

TRT Kurumsal Twitter hesabından yapılan açıklamada, iddiaların 'yalan ve iftira' olduğu belirtildi.

Şenol'un 'akıl dışı' bir iddiada bulunduğu vurgulanan açıklamada, TRT'nin konuyu hukuki zemine taşıyacağı da duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"TRT hakkında bazı sosyal medya hesapları ve yayın organlarında Sayın Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a atfen dillendirilen iddialar tamamen yalan ve iftiradır.

TRT Haber kanalımız, halkımızın sağlığını yakından ilgilendiren “Ankara’da sulardan kaynaklı ishal salgını” iddialarını araştırmak üzere konunun uzmanlarına başvurmuştur.

Ancak, kendisiyle görüşülen Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, yapılan görüşmeyi Kurumumuzu kamuoyu nezdinde yıpratmak için bir iftiraya dönüştürmüş, akıl dışı bir iddiada bulunmuştur.

Sayın Şenol’un iddia ettiği gibi bir talep ya da yönlendirme kesinlikle söz konusu olmamıştır.

Uzmanlığına başvurulan bir bilim insanının, muhabirimizin haber refleksiyle yaptığı araştırma üzerinden hiçbir temeli olmayan siyasi sonuçlar çıkartarak TRT’yi hedef göstermesini kınıyoruz.

TRT, bu iftira karşısında haklarını hukuk zemininde arayacaktır."

ŞENOL NE DEMİŞTİ?​

Biz ishallerde her yıl bu vakitler sıklık artışı görürüz

önceki akışta yazdım sebeplerini

Ama bazı “ film “ adamlarının neden sık ekrana çıktığını anlayın diye yazıyorum

İshal ile ilişkili konuşmamı isteyen haber kanallarının bir ricası var

Sularla ilişkili olduğunu söylemem — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) September 30, 2019

Şenol, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Biz ishallerde her yıl bu vakitler sıklık artışı görürüz. Önceki akışta yazdım sebeplerini Ama bazı ‘film' adamlarının neden sık ekrana çıktığını anlayın diye yazıyorum. İshal ile ilişkili konuşmamı isteyen haber kanallarının bir ricası var: Sularla ilişkili olduğunu söylemem" iddiasında bulunmuştu.

​Şenol, bir başka paylaşımında da TRT’yi işaret ederek şu yorumu paylaşmıştı:

Aslında bu teklifi açıkça yapan, yani "İshallerin sebebi sulardır" dememi isteyen ana haber kanalının adını da yazıp sildim sonradan. Zira, bizim vergilerimizden beslenir, amir sözü dinlenir. Ve ne yapsak illa ki söyleyecek dolu yalanları vardır, siz bilin istedim.

Aslında bu teklifi açıkça yapan , yani “ishallerin sebebi sulardır “ dememi isteyen ana haber kanalının adını da yazıp sildim sonradan

Zira , bizim vergilerimizden beslenir, amir sözü dinlenir

Ve naapsak illa ki söyleyecek dolu yalanları vardır , siz bilin istedim — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) September 30, 2019

​Şenol ayrıca, Ankara’da artan ishal vakalarının sularla bir ilgisi olmadığını söyleyerek bu vakalarda artış gözlendiğini belirtmiş ve "Viral enterit en sık sebep. İnsandan insana bulaşma ve çevre kaynakları önemlidir" demişti.

ANKARA'DAKİ İSHAL VAKALARI

Ankara'da, 'sudan kaynaklı salgın hastalık' olduğu iddialarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamada bulunmuştu. Yavaş, "Ankara'da, sudan kaynaklı salgın hastalık olduğuna yönelik asılsız haberler yayılmıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli açıklamayı ASKİ Genel Müdürlüğümüz yapmış bulunmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

ASKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da su numunelerindeki klor konsantrasyonunun 0,2 mg/L'nin üzerinde olduğu belirtilmişti.