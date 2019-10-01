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18:03 01 Ekim 2019
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    Donald Trump- Kim Jong-un

    Kuzey Kore ile ABD nükleer görüşmelere yeniden başlıyor

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    Türkiye
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    Kuzey Kore ile ABD'nin, çalışma düzeyindeki nükleer görüşmelere 5 Ekim'de yeniden başlanması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

    Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui yaptığı açıklamada, Washington ve Pyongyang yönetiminin, "4 Ekim'de ön görüşme ve 5 Ekim'de çalışma düzeyinde müzakereler" yapılması konusunda mutabık kaldığını belirtti.

    Choe açıklamasında, "Kuzey Kore heyeti, Kuzey Kore-ABD arasındaki teknik düzeydeki müzakerelere katılmaya hazır. Teknik düzeyindeki müzakerelerin, iki ülke ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesini hızlandırmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2019 / Saul LOEB
    Kuzey Kore: ABD ile müzakereler devam edebilir
    TRUMP -KİM ZİRVESİNDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

    ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

    İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

    Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" demişti.

    Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

    Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan 'silahsızlandırılmış bölge'de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

    © REUTERS / KCNA
    Kuzey Kore lideri Kim: Son füze denemesi ABD ile Güney Kore'ye bir uyarıydı
    'ABD İLE MÜZAKERELERE YENİDEN BAŞLAMAYA HAZIRIZ'

    ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun ağustos ayında Güney Kore'ye yaptığı ziyareti sırasında Washington'un Pyongyang ile nükleer müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etmişti.

    Biegun, ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile haziranda yaptığı görüşmenin ardından ekibine Kuzey Kore ile görüşmeleri yeniden başlatma görevini verdiğini söylemişti.

    Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe de 9 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin kendileri için kabul edilebilir yeni bir teklifle gelmesi kaydıyla, ülkesinin Washington yönetimiyle nükleer silahların ortadan kaldırılmasına ilişkin görüşmelere eylül sonunda yeniden başlamaya istekli olduğunu belirtmişti.

    KUZEY KORE'DEN ABD'YE 'MÜZAKERELERİN BAŞARISI SİZE BAĞLI' MESAJI

    © AP Photo / Ahn Young-joon
    ABD-Güney Kore tatbikatı sürerken Kuzey Kore, 2 hafta içindeki 4. füze denemesini gerçekleştirdi
    Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, 30 Eylül'de BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ABD ile yürütülen nükleer görüşmelerde, Singapur Zirvesi'nden bu yana çok az ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Kuzey Kore-ABD müzakereleri yeni bir fırsat penceresi mi olacak yoksa krizi derinleştirecek mi? Bu tamamen ABD'ye bağlı" demişti.

    Kore Yarımadası'nda barışın ABD ve Kuzey Kore liderleri arasında geçen sene 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşen zirvede alınan kararların tam uygulanmasıyla mümkün olduğuna dikkati çeken Kim, Kore Yarımadası'nın "ABD'nin siyasi ve askeri provokasyonlarının neden olduğu gerginlikten kaynaklanan kısır döngüden çıkamadığını" dile getirerek, "ABD'nin mevcut hesaplarını bırakıp bize karşı yeni bir yaklaşım sergilemesi gerekti ve biz de ABD'nin bu cesur adımını sabırla bekledik" diye konuşmuştu.

    Etiketler:
    nükleer, ABD, Kuzey Kore
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