Ufuk Uras: Davutoğlu ile ülkenin durumu ve olası senaryolar üzerine kapsamlı bir görüşme yaptık

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Üyesi Ufuk Uras, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Eski BDP İstanbul Milletvekili ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Üyesi Ufuk Uras, AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü duyurdu.

Kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulunan Uras, görüşmenin 3 saat sürdüğünü ve 'ülkenin durumu ve olası senaryolar üzerine kapsamlı bir görüşme' yaptıklarını ifade etti.

Dün Sayın Ahmet Davutoğlu'yla ülkenin durumu ve olası senaryolar üzerine kapsamlı bir görüşme yaptık. — Ufuk Uras (@UfukUras) October 1, 2019

​Uras, görüşmede Ahmet Davutoğlu'nun kitaplarını imzalayarak kendisine verdiğini de belirtti.

Sayın Davutoğlu'nun yakında Cambridge yayınlarından çıkacak yeni kitabını da ilgiyle bekliyoruz. pic.twitter.com/pxaotyilOA — Ufuk Uras (@UfukUras) October 1, 2019

Uras, söz konusu paylaşımlarına Independent Türkçe'ye verdiği demeçle açıklık getirdi. Davutoğlu'nun kendisine yeni partiye katılma çağrısı yapmadığını belirten Uras, söz konusu görüşmesinin partisinin genel başkanının bilgisi dahilinde gerçekleştiğini ifade etti.