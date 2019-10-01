Macron'un Elysee Sarayı'nda terör örgütü YPG/PKK'lıları ağırladığını ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır" ifadelerini kullandı.
'MACRON'UN TÜRKİYE'YE DİL UZATMASI HADDİNİ AŞMAKTIR'
Macron'un Türkiye'nin ifade özgürlüğü konusundaki açıklamalarına da değinen Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır" dedi ve ekledi:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum."
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