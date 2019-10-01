Çavuşoğlu: Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da yaptığı açıklamada "Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır" dedi.