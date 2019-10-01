BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Türkay: Enflasyon hedefi yüzde 12, enerji zammı yüzde 32, bu hesabın içinden çıkamıyoruz

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Türkay, dün elektriğe yapılan yüzde 14.90 oranındaki zamma tepki gösterdi.
“Ham madde fiyatını belirleyemiyoruz. Enerji mâliyeti aldı başını gitti. Bir tek işçilik maliyeti kaldı elimizde. O da zaten bulunması zor olan yetişmiş iş gücünün kaybına sebep oluyor. Üretim giderek zorlaşıyor. Acilen sanayicinin enerji giderini düşürmenin yolu bulunmalı. Sanayiciler olarak bütün bu zorluklara rağmen elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. ”
Türkay, açıklanan ekonomik hedeflere ulaşmayı en çok isteyenler arasında sanayicilerin olduğunu, ancak hedeflere ulaşmak için yapılanların da buna uygun olması gerektiğini ifade etti. Türkay, son iki ayda elektrik ve doğalgaza yüzde 32 zam geldiğini hatırlatarak, “Enflasyon hedefi yüzde 12, enerji zammı yüzde 32. Bu hesabın içinden çıkamıyoruz. İşimiz kolay olmayacak” dedi.
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