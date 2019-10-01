BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Türkay: Enflasyon hedefi yüzde 12, enerji zammı yüzde 32, bu hesabın içinden çıkamıyoruz

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Yönetim Kurulu Başkanı (BUSİAD) Ergun Hadi Türkay, elektriğe yapılan yüzde 14.9 zammın belirlenen hedeflere ulaşmak konusunda kendilerini daha da zorlayacağını söyledi.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Türkay, dün elektriğe yapılan yüzde 14.90 oranındaki zamma tepki gösterdi.

“Yıl sonu enflasyonu yüzde 12 öngörülüyor. Gelecek yıldan itibaren de yüzde 5’lik büyüme hedefi var. İşsizlik yüzde 12’lerin altına çekilecek deniliyor. Ancak aradan saatler geçmişken elektriğe yüzde 14.9 zam geliyor. Bunu üretenler olarak telâfi etmemiz, çok istememize rağmen kolay olmayacak” diyen Türkay, devamla şunları kaydetti:

“Ham madde fiyatını belirleyemiyoruz. Enerji mâliyeti aldı başını gitti. Bir tek işçilik maliyeti kaldı elimizde. O da zaten bulunması zor olan yetişmiş iş gücünün kaybına sebep oluyor. Üretim giderek zorlaşıyor. Acilen sanayicinin enerji giderini düşürmenin yolu bulunmalı. Sanayiciler olarak bütün bu zorluklara rağmen elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. ”

Türkay, açıklanan ekonomik hedeflere ulaşmayı en çok isteyenler arasında sanayicilerin olduğunu, ancak hedeflere ulaşmak için yapılanların da buna uygun olması gerektiğini ifade etti. Türkay, son iki ayda elektrik ve doğalgaza yüzde 32 zam geldiğini hatırlatarak, “Enflasyon hedefi yüzde 12, enerji zammı yüzde 32. Bu hesabın içinden çıkamıyoruz. İşimiz kolay olmayacak” dedi.