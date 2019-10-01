4 çocuk kitabı muzır ilan edildi

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, 'Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi', 'Kız Çocuk Hakları Bildirgesi', 'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler' ve 'Sünnetçi Kız' kitaplarını gerekçe göstermeden ‘muzır’ ilan etti.
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, 'Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi', 'Kız Çocuk Hakları Bildirgesi', 'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler' ve 'Sünnetçi Kız' kitaplarını gerekçe göstermeden ‘muzır’ ilan etti. Kurul, söz konusu kitaplarda yer alan bazı yazıların “18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna” karar verdi.
Türkiye Yayıncılar Birliği, Koruma Kurulu’nun verdiği kararın, açıklama ve yayımlama özgürlüğüne müdahale anlamına geldiğini belirterek, “Eserlerin değerlendirmesinin, türüne göre değişen uzmanlar tarafından yapılan ön incelemeden geçmeksizin, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın atadığı beş birim amirinden oluşan kurulca yapılması; düşünsel, toplumsal ya da sanat eseri olarak değerlendirilmesi gereken eserlerin, bu nitelikleri haiz olmadığı yönünde raporlar verilmesine, anayasal bir hak olan açıklama ve yayımlama özgürlüğünün ihlal edilmesine yol açmaktadır” açıklamasını yaptı.
‘KARAR, DEMOKRATİK TOPLUM İLKESİNİ TEHDİT EDİYOR’
Kurulda pedagog ve cinsel sağlık uzmanı olmadığını, eserler hakkında oldukça özensiz bir biçimde, genel ve soyut ifadelerle hazırlanmış kararlarla muzır neşriyat kararı verildiğini belirten Türkiye Yayıncılar Birliği’nin açıklaması şöyle devam etti:
“Bu kararın verilmesi ifade ve basın özgürlükleri açısından tehlike oluşturmakta ve demokratik toplum ilkesini tehdit etmektedir. Karmaşık ve muğlak bir olgu olan ‘müstehcenlik’ gerekçesiyle bir eserin yayımlanmasına müdahalede bulunulurken sanat alanının veya eserin özelliklerine, edebi eser olup olmadığına, müstehcen olduğu değerlendirilen kısımların ifade edildiği bağlama, yazarın kimliğine, yazılma zamanına, amacına, hitap ettiği kişilerin kimliklerine ve onların estetik anlayışlarına, eserin muhtemel etkilerine ve eserdeki diğer ifadelerin tamamına bir bütün olarak bakılması, eserin edebi değerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.
‘KORUMA KURULU YAPISI DEĞİŞMELİ’
Eserin, türüne göre ayrı ayrı uzmanlıklar gerektiren ve anayasal bir hakkı kısıtlayıp engelleyen bir kararın, Bakanlık tarafından atanmış beş birim amiri tarafından verilebilmesi; ifade, bilim ve sanat ile açıklama ve yayımlama özgürlüklerinin ihlal edilmesidir. Demokratik toplum ilkesinin esas alındığı bir sistemde bunun kabulü mümkün değildir.
Temel hak ve hürriyetleri adalet ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde sınırlayan Koruma Kurulu yapısı, bir an önce ulusal ve uluslararası içtihatlara uygun bir şekilde değiştirilmeli; hak ve özgürlüklere zorunlu olmadıkça müdahalede bulunmama yükümlülüğü ve sorumluluğuna uyulmalıdır.”
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