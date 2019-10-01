Erdoğan: Yüzde 50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin yapacağı bir iştir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmaları hatırlatılarak, "AK Parti olarak bu öneriyi Meclise getirir misiniz, yoksa hiç mi gündeminize almazsınız?" sorusu üzerine Erdoğan, "Mevcut durumu Meclise getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğuyla bu onaylandığına göre, şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil" değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, "Peki muhalefetten gelirse destek verir misiniz?" sorusuna ise "Muhalefetten ne gelirse gelsin hepsini değerlendirmeye, tartışmaya açığız, hazırız" karşılığını verdi.
Fırat'ın doğusuna yönelik verdiği mesajlar hatırlatılarak "Güvenli bölge konusu var, iki haftalık süre tanımıştınız. Bugün 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' dediniz, yani operasyon kapıda mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Aynı yerdeyim, bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesini kullandı.
KABİNE REVİZYONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine revizyonuna ilişkin, "Şu anda böyle bir şey yok." dedi.
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