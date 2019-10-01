Akar: 'Güvenli Bölge' süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor, harekata hazırız bu işin şakası yok

Bakan Akar açıklamasında, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülkemizin menfaatleri doğrultusunda her adımı atabiliriz. Güvenli bölge arzu ettiğimiz gibi gitmiyor, taleplerimiz var. İnsanların evlerine dönebilmeleri için oradaki teröristlerin çıkması lazım. YPG'lilerin bölgeden çıkması, tahkimatların kaldırılması, ağır silahların teslim edilmesi gibi süreçler istediğimiz noktada değil” dedi.



Akar, ABD ve Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturulması planlanan 'güvenli bölge' hakkında, ''Süreç istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. ABD’lilerle görüşmeler devam ediyor. Olayları yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her bakımdan hazır. Harekâta hazırız bu işin şakası yok'' diye konuştu.





Kilis'te menşei belirlenemeyen İHA hakkında konuşan Akar, ''Basit bir olay, Hava Kuvvetlerimiz, hava sahamızı son derece güçlü ve kapsamlı şekilde koruyor" ifadelerini kullandı.





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