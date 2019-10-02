Muharrem İnce’den 'yüzde 50+1' yorumu

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, son günlerde gündeme gelen, Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy oranının düşürülmesi tartışmalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

İnce’nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken 50+1 kuralını tartışmaya açarak Meclis'e getirebiliriz demek bir daha o oy oranına ulaşamam, oranı düşürelim, yeniden seçilebileyim demektir. Ucube partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhurbaşkanını milletin değil partinin Cumhurbaşkanı konumuna getirmiştir. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken oranı değil bu ucube sistemi değiştirmek Türkiye için daha öncelikli ve önemlidir''.

Ucube partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhurbaşkanını milletin değil partinin Cumhurbaşkanı konumuna getirmiştir. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken oranı değil bu ucube sistemi değiştirmek Türkiye için daha öncelikli ve önemlidir. — Muharrem İNCE (@vekilince) October 1, 2019

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