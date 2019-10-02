Adana'da polis otobüsüne saldıran MLKP üyeleri öldürüldü

Saldırının ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemelerin ardından saldırganların Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) üyesi Ozan Sökmen ve Fırat Şeran olduğu tespit edildi.
Operasyon kapsamında Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından saldırıyı gerçekleştiren Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli şahısların kaldıkları hücre evi tespit edildi. Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Ermutlu Sokak'taki hücre evine akşamüzeri düzenlenen operasyonda ekipler teslim ol çağrılarında bulundu.
Çağrılara uymayan MLKP üyeleri, polislere ateş açtı ve çatışma çıktı. Çatışmanın ardından, saldırganlar ölü olarak ele geçirildi. Çıkan çatışmada 2 özel harekat polisi de hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisler, ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
HÜCRE EVİNDE İNCELEME
İki MLKP üyesinin öldürüldüğü evde polis ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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