Sabah yazarı Tuna'dan İmamoğlu'na: Manukyan kadar zengin olabilirsin ama öyle hormonlu lider olunmaz

Sabah yazarı Salih Tuna, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Erdoğan'a rakip olmaya çalıştığını' iddia etti ve "Manukyan kadar zengin olabilirsin ama öyle hormonlu lider olunmaz" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, İmamoğlu'nun 'kendisine Erdoğan'ı rakip gördüğünü' iddia etti.

"Siyasi şizofrenler ve yandaş yazarçizerleri kendisine mezarından kalkmış Atatürk muamelesi yapınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını adeta küçümsemeye başladı" diyen Tuna, İstanbul seçmeninin 'hizmet etmeyen babasının oğlu olsa gözünün yaşına bakmayacağını' öne sürdü.

Tuna'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Anlaşılan o ki siyasi şizofrenlerin ve özellikle de malum odakların fişteklemesiyle kendine Erdoğan'ı rakip görüyor.

Ama unuttuğu bir şey var, seçmen onu İstanbul'a hizmet yapması ve vaatlerini yerine getirmesi için seçti.

Sayın Erdoğan 94'te İBB Başkanı seçildiği dönemde Cumhurbaşkanımız Demirel'di.

Erdoğan gözünü Demirel'in makamına değil halka hizmete çevirdi. Laf değil iş üretti. Akmayan suları akıttı, havayı temizledi, çöp dağlarını kaldırdı...

Öyle lider oldu.

Ekrem Bey dostumuz şunu bilmeli: Manukyan kadar zengin olabilirsin, hasbelkader belediye başkanı da seçilebilirsin.

© Fotoğraf : Twitter İmamoğlu, Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarlarını ziyaret etti

Lider olmak istiyorsa geceli gündüzlü çalışıp halka hizmet etmeli. (Yalancılığı ne olacak diyorsanız; birdenbire bırakamaz ama en azından azaltarak bırakmayı denemeli.)

Nasılsa arkamda yeni Samanyolu TV'nin Portakal'ı var, ne yapsam aklar paklar tevil eder diyorsa yanılır ki ne kadar.

İstanbul İzmir'e benzemez. Hizmet etmeyen babasının oğlu olsa gözünün yaşına bakmaz."