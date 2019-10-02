Hilal Kaplan: CHP Esad'la barışmamızı da salık vermiş, bundan en çok YPG memnun olur

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 'CHP ile Kandil’in Suriye önerileri' başlıklı bugünkü yazısında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen Suriye Konferansı'nda öne çıkan fikirlerin 'PKK'nın tezleriyle aynı olduğunu' iddia etti.

Konferansta öne çıkan 'Esad yönetimiyle görüşme' önerisini de eleştiren Kaplan, 'bundan en çok YPG'nin memnun olacağını' öne sürdü.

Kaplan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Bir de yine çok 'orijinal' bir öneriyle CHP, Esad'la barışmamızı da salık vermiş. Tamam da Esad'ın kendi ülkesi üzerinde hiçbir karar alacak yetkisi kalmamışken, Rusya'dan izin almadan ağzını açamazken, bu yüzden Başkan Erdoğan nerdeyse ayda bir Putin'le görüşürken, Esad'la barışmanın siyasî faydası ve mantığı nedir? Ben zararını söyleyeyim: Sekiz yıl boyunca milyonlarca mülteciye kapımızı açarak kazandığımız itibarın yitişi ve ÖSO ile işbirliğinin sonu. Kendi müttefik ve destekçilerimizi kaybedip, Esad'la barışmamızdan en çok kim memnun olur dersiniz? Doğru bildiniz, YPG..."