Altunizade metrobüs durağında yine aşırı yoğunluk

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada, " Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir" denilmişti.

Altunizade metrobüs durağında hafta başından beri aşırı yoğunluk yaşanıyor. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Metrobüs durağında ise adeta insan seli yaşanıyor. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kalıyor. Altunizade metrobüs durağında aynı manzara hafta başından beri yaşanıyor.

‘RESMEN BU ŞEKLİDE HERKESLE AKRABA OLUYORUZ’

Bugün de benzer görüntüler vardı. Her gün metrobüsü kullandığını söyleyen Ayten Odabaşı, “Her sabah bu yoğunluk var. Her sabah bu yoğunlukla işe gidiyoruz. İnsanların sakin olmasını istiyorlar. İşe başlamadan strese giriyoruz. Resmen bu şeklide herkesle akraba oluyoruz" diye konuştu.

'ÖNCE METROBÜS KÖPRÜSÜNÜ GEÇMEMİZ GEREKİYOR'

Süleyman Çoban da “Her sabah bu yoğunluğu çekiyoruz. Söylenecek hiçbir şey yok. İnsanların Boğaz köprüsünü geçmeden önce metrobüs köprüsünü geçmesi gerekiyor" diye konuştu.