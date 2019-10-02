Akar: F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, bundan kimsenin şüphesi olmasın

Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-35 krizinin Türkiye'nin kararlılığını arttırdığını ve bunu yeni savunma sistemleri ve milli savaş uçakları geliştirme konusunda bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

'KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'

Akar " "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.