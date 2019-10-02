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12:21 02 Ekim 2019
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    Konya'da ağabeyinin cinsel istismarına maruz kalan genç kız hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

    © DHA /
    Türkiye
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    Konya'da lise ikinci sınıftayken kaldığı yurttan karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve hamile olduğu belirlenen H.E.'nin, 2 yıl boyunca ağabeyi R.E.'nin istismarına uğradığı, bebeğin de R.E.'den olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan R.E., kardeşiyle ilişkiye girdiğini kabul etti ancak H.E. ile anne ve babası R.E.'den şikayetçi olmadı.

    Konya'da geçen yıl lise ikinci sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki H.E., mart ayında kaldığı öğrenci yurdundan karın ağrısı şikayeti başlayınca hastaneye götürüldü.

    Ekrem Ergül
    © Fotoğraf : DHA
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    Yapılan kontrolde hamile olduğu ve doğumun yaklaştığı anlaşılan H.E., ameliyata alındı. Bebeğin, karında sıvı yutması nedeniyle öldüğü belirlenirken, operasyonla alındı.

    Hastanedeki olay, Cumhuriyet Savcılığı'na bildirildi. İfadesine başvurulan H.E., 2017 yılından beri ağabeyi 31 yaşındaki R.E.'nin cinsel istismarına uğradığını söyledi. H.E., bu sene yarı yıl tatilinde hamile kaldığını anladığını belirtti. 

    H.E., 2019'da yarı yıl tatili için eve gittiğinde ağabeyinin, yine cinsel istismarda bulunmak istediği sırada karnının şişkinliğini görüp, hamile olduğunu anladığını söyledi.

    H.E., buna rağmen kendisine cinsel istismarda bulunmaya devam eden ağabeyinin hamileliğiyle ilgili, "Merak etme, ben halledeceğim bir şekilde" dediğini anlattı. H.E., korktuğu için yaşadıklarını kimseye söyleyemediğini dile getirdi. 

    H.E.'nin ifadesinin ardından R.E., gözaltına alındı. Kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden R.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    56 YIL HAPSİ İSTENDİ

    Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suçun 'zincirleme bir şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismar' olduğu belirtilerek, R.E. hakkında 56 yıla kadar hapis cezası istendi. 

    Mahkeme
    © AA /
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    İddianamede H.E.'nin, 2017 yılının Ağustos ayında öz ağabeyi R.E.'nin cinsel istismarına uğradığı, aradan 4-5 gün geçtikten sonra R.E.'nin tekrar cinsel istismara kalkıştığı, H.E.'nin de ağabeyinin yine kendisine güç kullanacağını düşünerek, karşı gelmediği kaydedildi.

    İddianamede H.E.'nin, haftada 1-2 kez evde kimse yokken ağabeyi R.E.'nin cinsel istismarına uğradığı, korktuğu ve kendisini zorlayacağını düşündüğü için tepki göstermediği, liseye başladığı dönemde hafta sonları yurttan evine geldiğinde ağabeyinin cinsel istismarına uğradığı ve bu olayları korktuğu için kimseye anlatamadığı belirtildi.   

    Soruşturma kapsamında R.E. ile kız kardeşinden alınan DNA örnekleri, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda ölü bebekten alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı. Hazırlanan raporda, bebeğin R.E.'den olduğu belirlendi. 

    'KIZ KARDEŞİMİN BANA KARŞI KOYUP KOYMADIĞINI HATIRLAMIYORUM'

    © DHA /
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    Tutuklu sanık R.E.'nin, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. R.E., duruşmadaki savunmasında kız kardeşiyle bir kez ilişkiye girdiğini, olay günü alkollü olduğu için bir şey hatırlamadığını, kız kardeşiyle ilişkilerinin gayet iyi olduğunu, veli toplantılarına kendisinin gittiğini öne sürdü.

    Mahkemede, ilişki için kız kardeşini zorlamadığını ileri süren R.E., "Kız kardeşimin bana karşı koyup koymadığını hatırlamıyorum. O hamileyken ilişkiye girmedim. Kimden hamile olduğunu bilmiyorum. Kız kardeşim sadece benimle ilişkiye girdiğini, başka kimseyle ilişki yaşamadığını, benden hamile kaldığını ve ne olacağını sordu. Ben de 'Merak etme, ben hallederim bir şekilde' dedim" diye konuştu.  

    Duruşmaya katılan H.E. ise ağabeyinden şikayetçi olmadığını belirtti. Olaydan bilgilerinin olmadığını belirten anne K.E. ve baba S.E. de oğullarından şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. 

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