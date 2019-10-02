Konya'da ağabeyinin cinsel istismarına maruz kalan genç kız hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Konya'da geçen yıl lise ikinci sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki H.E., mart ayında kaldığı öğrenci yurdundan karın ağrısı şikayeti başlayınca hastaneye götürüldü.
Hastanedeki olay, Cumhuriyet Savcılığı'na bildirildi. İfadesine başvurulan H.E., 2017 yılından beri ağabeyi 31 yaşındaki R.E.'nin cinsel istismarına uğradığını söyledi. H.E., bu sene yarı yıl tatilinde hamile kaldığını anladığını belirtti.
H.E., 2019'da yarı yıl tatili için eve gittiğinde ağabeyinin, yine cinsel istismarda bulunmak istediği sırada karnının şişkinliğini görüp, hamile olduğunu anladığını söyledi.
H.E., buna rağmen kendisine cinsel istismarda bulunmaya devam eden ağabeyinin hamileliğiyle ilgili, "Merak etme, ben halledeceğim bir şekilde" dediğini anlattı. H.E., korktuğu için yaşadıklarını kimseye söyleyemediğini dile getirdi.
H.E.'nin ifadesinin ardından R.E., gözaltına alındı. Kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden R.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
56 YIL HAPSİ İSTENDİ
Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suçun 'zincirleme bir şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismar' olduğu belirtilerek, R.E. hakkında 56 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede H.E.'nin, haftada 1-2 kez evde kimse yokken ağabeyi R.E.'nin cinsel istismarına uğradığı, korktuğu ve kendisini zorlayacağını düşündüğü için tepki göstermediği, liseye başladığı dönemde hafta sonları yurttan evine geldiğinde ağabeyinin cinsel istismarına uğradığı ve bu olayları korktuğu için kimseye anlatamadığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında R.E. ile kız kardeşinden alınan DNA örnekleri, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda ölü bebekten alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı. Hazırlanan raporda, bebeğin R.E.'den olduğu belirlendi.
'KIZ KARDEŞİMİN BANA KARŞI KOYUP KOYMADIĞINI HATIRLAMIYORUM'
Mahkemede, ilişki için kız kardeşini zorlamadığını ileri süren R.E., "Kız kardeşimin bana karşı koyup koymadığını hatırlamıyorum. O hamileyken ilişkiye girmedim. Kimden hamile olduğunu bilmiyorum. Kız kardeşim sadece benimle ilişkiye girdiğini, başka kimseyle ilişki yaşamadığını, benden hamile kaldığını ve ne olacağını sordu. Ben de 'Merak etme, ben hallederim bir şekilde' dedim" diye konuştu.
Duruşmaya katılan H.E. ise ağabeyinden şikayetçi olmadığını belirtti. Olaydan bilgilerinin olmadığını belirten anne K.E. ve baba S.E. de oğullarından şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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