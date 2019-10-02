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12:21 02 Ekim 2019
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    Fecri Sevilen

    Jinekolog Sevilen'e 23 yıl 4 ay hapis cezası

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Kendisine tedavi için gelen iki kadın hastasına özel muayenehanesinde 'cinsel saldırıda' bulunduğu iddiasıyla tutuklanan jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen yargılandığı davada 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 11 yıl 8'er ay olmak üzere toplam 23 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

    Ünlü jinekoloji profesörü Fecri Sevilen, muayenehanesinde iki hastasına 'nitelikli cinsel saldırı'da bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

    Fecri Sevilen
    © Fotoğraf : Twitter
    Jinekolog Fecri Sevilen'den şikayetçi olan iki kadın konuştu: Taciz etmek için hastalık uydurdu
    İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü celsesinde mağdur kadınlar R.T. ve A.D. de ile taraf avukatları hazır bulundu.

    Duruşmada, mütalaasını bildiren savcı, sanığın kendisine tedavi amacıyla gelen kadınları cinsel yönden uyarıp sıvı alması ve bu sıvı üzerinde test yapması gerektiği yönündeki sözlerle kandırarak cinsel organlarına parmak sokmak suretiyle 'Nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

    Savcının mütalaası üzerine savunması sorulan Sevilen, "45 yıllık meslek hayatımda ilk kez bu kadar onur kırıcı bir durumdayım. Tutuklu kaldığım süre içinde vicdanımı sorguladım ancak asla kul hakkına girmedim. Yaşım 70'e yaklaşırken ruhsal, bedensel ve akıl sağlığımı kaybetmek üzereyim. Jinekolojik muayene her zaman farklıdır. Her hasta genital bölgesini açar. Bazen yanlış yorumlamalar olabilir. Şikayetçilerin beyanından öte kesin ve inandırıcı deliller bulunmamaktadır. Ben yemin ediyorum ki cinsel dürtü ile yaklaşmadım. Beraatimi aksi görüşteyseniz tahliyemi talep ediyorum" dedi.

    YAYIN YASAĞI KARARI KALDIRILDI

    Fecri Sevilen
    © Fotoğraf : Twitter
    Jinekolog Fecri Sevilen'den şikayetçi olan iki kadın konuştu: Taciz etmek için hastalık uydurdu
    Mahkeme heyeti, 'Özel hayatın gizliliği' suçundan Sevilen'in beraatine hükmetti. Heyet, Sevilen'in 'Nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediğinin sabit olduğu vicdani kanısına varıldığı gerekçesiyle TCK'nın 102/2. maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, sanığın hekime güvenerek teşhis ve tedavi için kendisine müracaat eden mağdurun bu güvenini kötüye kullanması ve mesleğinin sağladığı imkan ve yetkileri kötüye kullanarak bu suçu işlediği hususlarını dikkate alarak alt sınırdan uzaklaşarak karar verdi.

    Heyet, sanığa önce iki kadın için ayrı ayrı 14'er yıl hapis cezası olmak üzere toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemden sonra ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan heyet takdiri indirim yaparak her iki kadına yönelik eylemi 11 yıl 8'er ay olmak üzere toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Heyet, ilk celse verilen yayın yasağı kararını da kaldırdı.

    Etiketler:
    Yayın yasağı, İstanbul, jinekolog, Hapis cezası, Cinsel saldırı, Fecri Sevilen
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