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    Yunanistan Başkonsolosu açıkladı: Çeşme, Ayvalık ve Kuşadası vize ofisleri kış döneminde de çalışacak

    © İHA /
    Türkiye
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    Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Çeşme, Ayvalık ve Kuşadası vize ofislerinin kış döneminde de açık olacağını açıkladı. 

    Santorini / Yunanistan
    © AP Photo / Michael Virtanen
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    Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’nın gündeme taşıdığı teklifinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığının onayı ile VFS Global Çeşme, Ayvalık ve Kuşadası vize ofislerinin kışın da faaliyetlerini sürdürmesi kararı alındı.

    Bu üç vize merkezi ilk olarak 2018 yılında, yaz sezonu süresince (nisan başı-eylül sonu) faaliyete geçtiğini açıklayan Başkonsolos ArgyroPapoulia, bu vize merkezlerinin Çeşme, Ayvalık ve Kuşadası'nda ikamet eden; Sakız(Chios), Samos ve Midilli’yi ziyaret eden Türk vatandaşlarının daha iyi hizmet alabilmesi amacıyla faaliyete geçtiğini dile getirdi. Bu yıl Çeşme, Kuşadası ve Ayvalık vize merkezilerine yapılan yüksek orandaki vize başvurularının iki ülke açısından son derece memnuniyet verici olduğunu belirten Başkonsolos Argyro Papoulia, her yıl artarak yükselen vize taleplerinin bu vize merkezilerinin faaliyetlerinin kışında sürdürülmesinin önünü açtığını vurguladı.

    İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu’nun vize rakamlarının, kıyı boyunca bulunan bütün Avrupa ülke konsoloslukları içerisinde birinci sırada olduğunu kaydeden Papoulia, VFS Global ile iş birliği içerisinde; Çeşme, Ayvalık ve Kuşadası dışında İzmir, Bodrum, Marmaris ve Antalya da bulunan dört vize merkezinin de 2012 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.

    2016 yılında İzmir Yunanistan Başkonsolosluğunun 2016 yılı vize sayısının ilk defa 50 bin geçtiğini, 2017 yılında ise bu rakamların rekor seviyesine ulaştığını açıklayan Papoulia, "Bölgedeki bütün Avrupa ülke konsoloslukları arasında tarihi bir rekor kırılarak 61 bin 500 vize sayısına ulaştık. 2018 yılına oranla bu yıl vize sayısının en az yüzde 10 oranında artmış olduğu öngörüyoruz. Yunanistan İzmir Başkonsolosluğunun politikası, vize rakamlarının artması. Bu rakamlara baktığımızda ise Türk-Yunan halklarının daha da yakınlaştığını görüyoruz. Daha çok vize demek iki halk arasında daha çok kültürel ilişki, daha çok ticaret, daha çok turizm demektir. En önemlisi komşuluk ilişkileridir. Bu iki halkı birbirine bağlayan çok unsur var" diye konuştu.
    Başkonsolos Papoulia, şöyle devam etti:

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    "Son yıllarda sadece vize sayısı değil hizmetlerin de kalitesi arttı. Bu yıl, bir vize aynı gün içerisinde çıkabiliyor. Böylece vatandaşların vize almak için günlerce beklemesine gerek kalmıyor.  Çeşme, Ayvalık ve Kuşadası’ndaki VFS Global vize merkezleri ticaret ve esnaf odaları içerisinde faaliyetlerine kış sezonunda da devam edecek. Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu, Ticaret Odalarını kurumsal ortaklar olarak görüyor. Vize işlem sürecinin hızlanması, 2016 yılı Haziran ayında getirilen hızlı yazılım programı ve vize bölümündeki personelin sayısının artması ile gerçekleşti. Benim düşünceme göre, insanlar ve komşular arasındaki ilişkiler, sayıların üstünde bir önem arz etmektedir.”

    Etiketler:
    açıklama, Vize, Argyro Papoulia, İzmir, Türkiye, Yunanistan
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