Kayıt
13:52 02 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    30 Ocak 2019 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı

    Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yenilendi: 'Suriye'nin kuzeyinden gelen tehdit' vurgulandı

    © AA / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    253
    Abone ol

    Türkiye'nin ulusal güvenliğinin anayasası olarak bilinen ve aslında mavi olmasına rağmen gizliliği nedeniyel 'Kırmızı Kitap' olarak da anılan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) güncellendi. Güncelleme sonucunda, Suriye'nin kuzeyinden gelen tehdit algısı güçlendirildi ve bölgedeki yapılanmalara verilen dış desteğe dikat çekildi.

    MGK Toplantısı
    © AA / Murat Çetinmühürdar
    MGK toplantısı sona erdi: Güvenli bölge projesi daha ileri adımlarla güçlendirilecek
    Normal şartlarda her 5 yılda bir güncellenen MGSB'de, acil duurmlarda ya da milli güvenlik tehditlerinde yaşanan değişiklikler nedeniyle süre tahdidi olmadan da değişiklik yapılabiliyor. 

    Son olarak 2015 yılında güncellenen 'Ayaklanmaya karşı koyma stratejisi' ile 'Legal görünümlü illegal yapılar FETÖ)'nün deyer aldığı MGSB'de güncellemeye gidildi.

    SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

    Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, Türkiye'nin karşı karşıya bulundğu tehditler ve ulusal güvenlikle ilgili önceliklerine maddeler halinde yer verilen MGSB, Cumhurbaşkanlığı Hükümte Sistemi Güvenlik Mimarisi'ne uyugn hale getirildi.

    Belgede geçen tanımlamalar, kurumar ve görevlendirmeler, yeni sisteme göre yeniden kurgulandı. 

    Bu gerekçeyle bakanlıklarda ve ilgili kuruluşlarda bulunan tüm belgeler toplandı. 

    BAKANLIKLAR DEĞİŞTİ

    Yeni sistemle birlikte bakanlıkların yapısı ve işleyişi değiştiği gibi bazı bakanlıklar da ilga edilmişti. Bu doğrultuda MGSB de güncellendi. 

    Belgede yer alan tehditlerin hangi bakanlıkların görev sahası içinde olduğu yeniden yazıldı. Yeniden yazılan ve güncellenen belge, 'çok gizli' ve 'kişiye özel' damgaları ile bakanlara gönderildi. 

    DAha önceki MSGB, 'devlette devamlılk' ve 'uygulamayı takip' gerekçeleri ile bakanlıkların müsteşarlarına teslim ediliyordu. Bakanlıkların müsteşarlıkları kaldırıldığı için 'gizli' damgalı belgeler bakanlara teslim edildi. Bakanlıklarda değişim yaşandığında bakanlar, yeni belgeyi haleflerine teslim edecekler. 

    SURİYE'NİN KUZYİNDEN GELEN TEHDİT

    MSGB'de yer alan en önemli değişikliği, Suriye'nin kuzeyinde gelen terör tehdidi oluşturdu. Daha önceki belgelerde etnik ve bölücü terör tehdidi ve yapılanmaları olarak tanımlanan PKK ve uzantıları, bu kez suriye kaynaklı/sınır aşan tehdit olarak yer aldı. 

    Yeni MSGB'de, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüten ABD başta olmak üzere dış destekli 'garnizon terör ypaılanmasına' tüm isimleri ile yer verildi. Belgede, kuzey Suriye kaynaklı dış tehdit, 'PKK/YPG/PYD/SDG gibi isimler altındaki terör ypaılanması' olarak yer aldı. 

    MGK Toplantısı
    © AA / Murat Çetinmühürdar
    MGK toplantısı sona erdi: Bildiride güvenli bölge vurgusu yapıldı
    Daha önceki belgelerde yer alan ayrılıkçı/bölücü örgütün dışarıdan aldığı desteğe ve federatif bir yapılanma arayışı ile Türkiye'yi de tehdit ettiğine dikkat çekildi. 

    MSGB'in alt belgeleri olan İç Güvenlik, Dış Güvenlik ve Askeri Güvenlik Strateji Belgeleri'nde de bu doğrultuda değişikliğe gidildi. 

    Kuzey suriye'den her ne ad altında olursa olsun gelen örgütün PKK tehdidinin aldığı dış destekle birlikte devletleşme yoluna gittiği, nüfus ve demografik yapı değişikliği amaçladığı, bertaraf edilmezse bu terör yapılanmasının ileride Türkiye için daha büyük bir riske dönüşeceği vurgulandı. ABD'nin adı zikredilmese de farklı isilmer kullanan bu örgüte verilen dış desteğe dikkat çekildi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Banksy, 'içine girilemeyen dükkan' açtı
    Karikatür
    'Mülteci sorunu sadece Suriye hükümetiyle çözülür'
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet