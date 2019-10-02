Kadınları aşağılayan okul müdürü açığa alındı

İzmir'in Karaburun ilçesi merkezinde görev yapan ilköğretim okulu müdürü Şahin Özdemir, sosyal medya hesabında Necip Fazıl Kısakürek'e ait olduğu iddia edilen bir sözü paylaştı.
Paylaşımda, "Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık" ifadeleri yer aldı.
Çocuklarımız kimlere emanet...?— Ertuğrul #MKA (@ErtugrulFilizay) 2 октября 2019 г.
Aşağıdaki paylaşımı yapan İzmir Karaburun İlkokulu Müdürü Şahin Özdemir...
Bir işlem yapacak mısınız @tcmeb ? pic.twitter.com/xsAj28QKFU
Müdür Özdemir, gelen tepkiler karşısında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı silerken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özdemir'in paylaşımları üzerine inceleme başlattı.
İnceleme kapsamında müfettiş görevlendirilirken, söz konusu okul müdürünün de açığa alındığı belirtildi.
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