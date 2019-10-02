Kılıçdaroğlu: Yeni ekonomi programı bir IMF programıdır, eskileri işe yaramadı yenisini IMF'yle yaptılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin ekonomi politikalarına birtakım eleştiriler yöneltti. Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomi programının bir Uluslararası Para Fonu (IMF) programı olduğunu iddia etti.