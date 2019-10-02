Kılıçdaroğlu: Yeni ekonomi programı bir IMF programıdır, eskileri işe yaramadı yenisini IMF'yle yaptılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:
- Geçen hafta önemli bir toplantı yaptık. Ankara'da Suriye zirvesi yapıldı. Suriye'de barış istiyorsanız Ankara ile Şam arasındaki yol barışa giden en kestirme yoldur. Suriye'nin bütünlüğünü sağlamalıyız.
'DEPREM İÇİN TOPLANAN PARALAR NEREYE HARCANDI?'
- Geldiğimiz nokta şu yapmamız gereken çok iş var. İstanbul'da yaşayıp AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim. 1999 depremi sonrası 36 milyar dolar toplandı. 29 okul dahi depreme dayanıklı hale getirilmiş. Depremden sonra bu soruyu sordum, deprem için toplanan paralar nereye harcandı?
'YENİ PROGRAM BİR EKONOMİ PROGRAMI, ESKİLERİ İŞE YARAMADI, YENİSİNİ YAPTIRDILAR'
- Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Kaçıncı program? Her programdan sonra fiyatlar artıyor, işsizlik artıyor. Damat bir kibir abidesi. Kendisine göre en iyi bilen o. Yeni program bir IMF programı. Eskileri işe yaramadı yenisini IMF ile yaptılar.
'SEN GİDİP OY VERİYORSUN KARDEŞİM'
- Benim kızgınlığım saraya değil, benim kızgınlığım kendisini açlığa mahkum etmiş partiye oy verenlere. İnsan biraz aklını kullanır. Aynı şey esnafta da var 'Mahvolduk' diyorlar. Sen gidip oy veriyorsun kardeşim. Amacı seni mahvetmek, 17 yılda bunu öğrenemedin mi?
'ATANMIŞ BAKANLAR, VEKİLLERİ CİDDİYE ALMIYOR'
- Atanmış bakanlar, milletvekillerini ciddiye almıyor. Milletvekillerimiz 18 bin 895 soru sormuş, sorulan sorulardan zamanında yani anayasanın öngördüğü 15 gün içinde cevaplanan yüzde 7, hiç cevaplanmayanların oranı yüzde 61.5. Bir de düzgün cevaplanmayanlar var. Milletvekillerimiz soruyor 'Neden TRT adil değil' diye. Bakanlıktan gelen cevap 'TRT anayasa kanun ve mevzuat çerçevesinde yayınlarını yürütecektir.' Ya ne alakası var, biz ne diyoruz, sen ne diyorsun.
- Bir sözüm de TBMM Başkanı'na, işine gelmediği zaman soru önergelerini geri gönderiyor bu olmaz diyor. Peki, Sayın Başkan, uyduruk cevaplar gelince onları geri gönderiyor musun?
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