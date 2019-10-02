Washington Post gazetesinin sahibi Bezos, Kaşıkçı'yı anma töreni için İstanbul'da

Perakende devi Amazon'un CEO'su ve The Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos, bugün özel uçağıyla İstanbul'a gelerek Cemal Kaşıkçı'yı anma törenine katıldı.

Geçen yıl, 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün yıl dönümünde içerisinde katledildiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda anıldı.

Kaşıkçı'nın konsolosluğa giriş saati olan 13:14'te, geniş güvenlik önlemleri altında başlayan anma törenine katılanlar arasında Jeff Bezos da katıldı.

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Anma töreninde Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, BM Özel Raportörü Agnes Callamard, eski Mısırlı siyasetçi Ayman Nur ve Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı gibi isimlerin de konuşma gerçekleştirdi.

Keynote speakers take their place. pic.twitter.com/Z0iMDapXi8 — Yusuf Erim (@YusufErim79) October 2, 2019

Kaşıkçı'nın, Bezos'un 2014 yılında 250 milyon dolara satın aldığı Washington Post'a Suudi prensi eleştiren yazılar yazdığı biliniyordu.