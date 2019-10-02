Türkiye Sigarayla Savaş Derneği: Statlarda sigara içenler de tespit edilmeli

4207 sayılı yasaya göre statlarda sigara içmenin yasak olduğunu söyleyen Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Milyonlarca insanın izlediği büyük müsabakalarda statta sigara içenler görüntüye giriyor. Passolig uygulaması bu kişileri tespit etmek amaçlı da kullanılabilir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD seyahati öncesinde gündeme getirdiği ve hızla uygulanmaya başlanan ‘otomobillerde sigara içme yasağının ardından, statlarda da sigara içilmesinin önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nden (TSSD) açıklama geldi.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TSSD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “4207 sayılı yasada ‘Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin’ yasak olduğunu hükme bağladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:
“Bu madde kısaca statlarda sigara içmenin yasak olduğunu ifade ediyor. Bu durumun aksine davrananlar hakkında işlem yapılması gerekirken hiçbir şey yapılmıyor desek yeridir. Üstelik milyonlarca insanın izlediği büyük müsabakalarda dahi statta sigara içenler görüntüye giriyor. Bu da insanın aklına ister istemez ‘Statlar görmezden mi geliniyor’ sorusunu getiriyor. Oysa kameralarla kayıt altına alınan görüntülerden, hatta maç sırasında görüntü kaydederken bu kişiler tespit edilip maçlara girmeleri engellenebilir. Örneğin Passolig uygulaması bu amaçla da kullanılabilir.”
Otomobillerde sigara içme yasağını da değerlendiren Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Yerinde ve çok önemli bir karar. Bu karar aynı zamanda sigara ile savaşımızda bizler açısından da önemli bir kazanım. Ancak bunun dikkat ve titizlikle takip edilmesi ve sürdürülebilir olması gerek. Topyekûn bir seferberliğe ihtiyacımız var” dedi.
'TOPYEKÛN SEFERBERLİĞE İHTİYAÇ VAR’
Kapalı bir ortamda içilen bir tek sigaranın zehrinin, o ortama boya yapılsa dahi 10 yıldan önce ortamdan atılamadığını kaydeden Aydın, “Otomobillerde de aynı durum geçerli. Dolayısıyla bu son derece isabetli ve yerinde alınmış bir karar. Bu kararın uygulanmasında ısrarcı ve takipçi olmamız gerekiyor. Bu şekilde toplumun bu konudaki bilincini artırabiliriz. Öyle umuyorum ki yakın gelecekte gerek otomobil sürücüleri olsun gerek yanlarındaki yolcular olsun, bu konuda hassas ve bilinçli davranmaya başlayacaklardır. Bu noktada basına, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kuruluşlarına ve eğitim kurumlarına büyük görevler düşüyor. Zira bu konuda topyekûn bir seferberliğe ihtiyaç duyuyoruz. Ben özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu konuda gösterdikleri hassasiyetten dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Sigara konusundaki hassasiyetin nargile ve e-sigara gibi ürünler için de gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, “Nargile ve e-sigara, bünyelerinde bulundurdukları kimyasallar nedeniyle tütün ve tütün mamullerinden çok daha büyük zararlara sebebiyet veriyor. Kontrolsüz bir şekilde kullanılıyor ve özellikle nargile konusunda, olaya bir entelektüel hava katılmaya çalışılıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkililerin bu noktada da hassasiyet göstermelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamalara da değinen Aydın, “Bu uygulamayı ilk olarak iki yıl önce Türkiye Sigarayla Savaş Derneği gündeme getirmişti. Tıpkı fahri trafik müfettişleri gibi çalışacak, ceza kesme yetkisine de sahip olan fahri sigara müfettişleriyle sigara yasağının delinmesinin önüne geçmek mümkün. Bu açıdan devletimizin de bize destek vermesi, önerimize sahip çıkması son derece sevindirici. Bir an önce yasal zemininin hazırlanarak uygulamaya geçmesi, sigarayla savaşta büyük katkı sağlayacaktır” açıklamasında bulundu. Aydın ayrıca, Bakan Koca’nın e-sigara açıklamasıyla ilgili olarak da “E-sigara aslında Türkiye’de birçok ülkeden önce yasaklandı. Ancak hem yasağın kapsamı yeterli olmadı hem de denetim konusunda sıkıntılar yaşandı. Bilindiği üzere kısa bir süre önce bazı ülkelerde e-sigaradan kaynaklanan ani ölümler de yaşandı. Kapsamı daha da genişletilip sıkı bir denetim süreci yürütülürse başarılı olmamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.
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